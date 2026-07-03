فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، في مشهد يعكس استمرار نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 49.05 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري عند 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتنويع مصادر النقد الأجنبي، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.



سعر الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 49.05 جنيه للشراء، 49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.08 جنيه للشراء، 49.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.08 جنيه للشراء، 49.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49 جنيه للشراء، 49.1 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib": 49 جنيه للشراء، 49.1 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.05 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.05 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.08 جنيه للشراء، 49.18 جنيه للبيع.

الدولار يخسر 5 جنيهات من أعلى قمة

وهبط سعر الدولار بنحو يزيد على 5 جنيهات من أعلى سعر سجله في مارس الماضي، والذي لامس 55 جنيهاً، ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 49.27 و49.65 جنيهاً للبيع في مختلف البنوك، مما يمثل انخفاضاً قياسياً يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التراجع نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققاً بذلك مستوى قياسياً جديداً.



ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزاً المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجياً ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.



ويعكس هذا الارتفاع قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيرتها المتصاعدة حيث ارتفعت خلال الفترة يوليو/أبريل 2025/2026 بمعدل 33.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار (مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أبريل 2024/2025).



وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44.0% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025). وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.

توقعات معهد التمويل الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد

توقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2026، مقابل 85.3% في 2026/2025 و86.8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى 90.9% في 2024/2023.





كما رجح تحسن عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مقابل 6.1% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4% في 2026/2025.



وتشير هذه التوقعات إلى استمرار تحسن الأوضاع المالية للدولة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاح والنمو.