قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا يتصدر محركات البحث مع اقتراب انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يترقب ملايين الجماهير المصرية والعربية المباراة أملاً في مواصلة الفراعنة مشوارهم التاريخي نحو دور الـ16.



ويحظى اللقاء باهتمام جماهيري واسع بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المصري في دور المجموعات، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية ويضرب موعداً مع منتخب أستراليا في مواجهة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

وتعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا الخيار الأبرز لعشاق الفراعنة، خاصة مع تزايد الحماس الجماهيري لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة، التي قد تمنح منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة صناعة التاريخ في مونديال 2026.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تقام مباراة منتخب مصر أمام أستراليا مساء اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، على ملعب دالاس ستاديوم بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب المصري، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تحظى القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا باهتمام كبير من الجماهير، بعدما أعلنت شبكة beIN Sports إذاعة اللقاء عبر قناتها المفتوحة beIN FIFA WORLD CUP، ليستمتع المشاهدون بمتابعة المباراة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع .



كما خصصت الشبكة استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة العربية والعالمية لتحليل أحداث المواجهة .



وتعد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا الخيار الأول للملايين من عشاق المنتخب المصري في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة

يمكن استقبال القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية :

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال :

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويبحث الكثير من المشجعين عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا لضبط أجهزة الاستقبال قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

القنوات المشفرة الناقلة للمباراة

إلى جانب البث المجاني، تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر عدد من قنواتها المشفرة، وهي :

beIN SPORTS MAX 1: بتعليق علي محمد علي.

beIN SPORTS MAX 3: بتعليق علي سعيد الكعبي.

beIN SPORTS MAX 5: تعليق باللغة الإنجليزية.

beIN SPORTS MAX 6: تعليق باللغة الفرنسية.

beIN 4K HDR: لنقل المباراة بدقة عالية للمشتركين.

كما يتم بث المباراة عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، التي خصصتها الشبكة لنقل أبرز مباريات البطولة .

معلق مباراة مصر وأستراليا

أسندت شبكة beIN Sports مهمة التعليق على المباراة إلى :

علي محمد علي: عبر قناة beIN المفتوحة وbeIN SPORTS MAX 1.

علي سعيد الكعبي: عبر قناة beIN SPORTS MAX 3.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية ضخمة في ظل أهمية اللقاء وقيمته الفنية.

كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32؟

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط .



وجاءت نتائج الفراعنة في دور المجموعات كالتالي :

التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1.

الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

التعادل أمام إيران بنتيجة 1-1.

وبهذه النتائج، حجز المنتخب الوطني بطاقة العبور ليواجه منتخب أستراليا في دور الـ32، في أول ظهور تاريخي للفراعنة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم .

مشوار منتخب أستراليا في كأس العالم 2026

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الأسترالي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة، وحقق النتائج التالية :

الفوز على تركيا بنتيجة 2-0.

الخسارة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 0-2.

التعادل مع باراجواي بدون أهداف.

ويدخل المنتخب الأسترالي المباراة بطموح مواصلة مشواره في البطولة، بينما يسعى منتخب مصر إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة المنتخب المصري :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

إلى جانب القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا، يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الذي يوفر بثاً مباشراً بجودة عالية لمباريات كأس العالم، إلى جانب الإعادة والملخصات والتحليلات الفنية .