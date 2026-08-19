اتفرج ببلاش.. تردد قناة ON Sport Plus لمشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة

يبحث عدد كبير من جماهير الأهلي عن القناة الناقلة لمباراة الفريق أمام برشلونة، في ظل الاهتمام الكبير بالمواجهة التي تجمع بطل مصر مع الفريق الكتالوني في كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تردد ON Sport Plus لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتنقل شبكة «أون سبورت» المباراة عبر قناة ON Sport Plus، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على الحقوق التلفزيونية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن ضبط القناة على:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

كما تقدم «أون سبورت» تغطية خاصة للمباراة، حيث ينطلق الاستوديو التحليلي في الثامنة مساءً بقيادة سيف زاهر، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية.

ويتولى أيمن الكاشف التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية، لإتاحة أكثر من خيار أمام المشاهدين لمتابعة اللقاء.