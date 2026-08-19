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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كامب نو كامل العدد؟.. تعرف على عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وبرشلونة

لامين يامال - زيزو
لامين يامال - زيزو
إسراء أشرف

يستعد ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لاستقبال حضور جماهيري ضخم، خلال المواجهة المنتظرة التي تجمع الأهلي وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، تتوقع إدارة برشلونة وصول عدد الجماهير في المدرجات إلى نحو 55 ألف مشجع، في أول ظهور للفريق أمام جماهيره على ملعبه خلال الموسم الجديد.

وتشهد عملية بيع التذاكر اهتمامًا كبيرًا من جماهير برشلونة، إلى جانب أبناء الجالية المصرية والعربية المقيمين في إسبانيا، وسط رغبة في متابعة نجوم الفريق الكتالوني والصفقات الجديدة تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى برشلونة، باعتبارها إحدى المحطات الأخيرة في تحضيرات الفريق قبل انطلاق الموسم رسميًا، بينما تمثل للأهلي فرصة لخوض مواجهة تاريخية أمام أحد أبرز أندية العالم.

ومن المنتظر أن تسبق المباراة احتفالية خاصة في ملعب كامب نو، ضمن مراسم تقديم لاعبي برشلونة أمام الجماهير، قبل انطلاق اللقاء أمام بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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