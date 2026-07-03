الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة وتحطيم باب شقتها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام سيدتين بالتعدى عليها بالسب والتهجم على منزلها وتحطيم محتوياته بإستخدام عصا خشبية وتهديدها ووالدتها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من جارتيها لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بباب الشقة خاصتها بإستخدام عصا خشبية لخلافات بينهم حول الجيرة .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيقتين– مقيمتين بذات مسكن الشاكية)، وضبط بحوزة إحداهن ( العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)،وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .