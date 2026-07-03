كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 وطرق السداد

مع تصاعد الاهتمام الشعبي بتسهيل الإجراءات الحكومية، تصدرت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2026 قائمة اهتمامات قائدي المركبات في مختلف المحافظات، ولتوفير الوقت والجهد، أتاحت الجهات المختصة منصات رقمية متطورة تتيح للمواطنين التعرف على تفاصيل المخالفات المسجلة على مركباتهم فورًا، لذا نقدم لكم الخطوات الدقيقة والمبسطة للاستعلام الإلكتروني عن المخالفات، بالإضافة إلى آليات سدادها عبر الوسائل الرقمية المتاحة، لضمان إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويُسر ودون عناء.



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عن موقع النيابة العامة

أتاحت النيابة العامة، الاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع المركبات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- زيارة موقع النيابة العامة.

2- الضغط على خدمات نيابات المرور.

3- اختيار الاستعلامات.

4- تحديد نوع المخالفات.

5- إدخال رقم لوحة السيارة.

6- الضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر وزارة الداخلية

- الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

- اختيار أيقونة خدمات المرور.

- اختيار خدمة استعلام عن مخالفات المرور.

- إدخال رقم لوحة السيارة.

- إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

- الضغط على زر استعلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور على بوابة المرور

- الخطوة الأولى: زيارة بوابة المرور الإلكترونية.

- الخطوة الثانية: اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة الاستعلامات.

- الخطوة الرابعة: مخالفات رخص المركبات.

- الخطوة الخامسة: إدخال رقم لوحة السيارة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر كافة مخالفات المرور المسجلة على السيارة.

طريقة دفع وسداد مخالفات المرور

ويمكن سداد ودفع المخالفات المرورية عبر الانترنت «أونلاين»، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع النيابة العامة للمرور.

- الضغط على الدفع الإلكتروني.

- اختيار دفع مخالفات المرور.

- ادخل رقم لوحة السيارة والحروف.

- اضغط على عرض.

- تظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة.

- اختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك.

- اتبع تعليمات الدفع.

- يصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

خطوات سداد المخالفات المرورية

- ويمكن دفع المخالفات المرورية من خلال إدخال تفاصيل بطاقتك الائتمانية لدفع المخالفات عبر الموقع الإلكتروني.

- كما يمكن دفع المخالفات المرورية من خلال استخدام ماكينة فوري المتواجدة في مراكز الخدمة المعتمدة لدفع المخالفات نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان.