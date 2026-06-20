برقم السيارة .. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

مع تنوع المخالفات المرورية وعقوباتها، يتزايد بحث قائدي السيارات حول طرق الاستعلام عن الغرامات وآليات سدادها، حيث تتراوح هذه المخالفات بين تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بحزام الأمان، وصولاً إلى المخالفات الجسيمة كالسير عكس الاتجاه؛ والتي لا تقتصر عقوباتها على الغرامات المالية فحسب، بل قد تمتد لتشمل سحب رخصة القيادة أو الحبس في بعض الحالات.

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استعلام عن مخالفات المرور 2026 لشهر يونيو

تتيح الإدارة العامة للمرور، تسهيلاً على قائدي المركبات، خدمة الاستعلام عن المخالفات أونلاين عبر موقعها الرسمي.

وتساعد هذه الخدمة الرقمية، قائدي السيارات لمعرفة غراماتهم بسهولة وسرعة أونلاين، وتغنيهم عن عناء التوجه إلى المقرات المرورية التابعة لها رخصهم.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم اللوحة وخطوات السداد استعلام مخالفات المرور مجاناً.. خطوات التظلم برقم اللوحة أونلاين

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026 مجانًا

هناك عدة خطوات يتبعها قائد السيارة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026 الخاصة به كالتالى:

ـ يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من هــنــــــا.

ـ قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).

ـ قم باختيار كلمة استمرار التى توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

ـ اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.

ـ اكتب رقم السيارة فى المربع المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة إجمالى المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2026.

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كيف تتظلم على مخالفات المرور برقم السيارة 2026؟

تعتبر خدمة التظلمات على مخالفات المرور إحدى الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمرور على موقعها الإلكترونى ويمكن التظلم على مخالفات المرور وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ افتح الموقع الرسمى للنيابة العامة من هــنـــــا.

ـ اختر كلمة التظلمات، ثم اختر نوع التظلم من مربع رخص القيادة.

ـ اكتب الرقم القومى فى المكان المخصص، واضغط على تفاصيل مخالفات المرور الخاصة بك.

ـ بعدها قم بتحديد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

ـ اقرأ الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضرورية لاستكمال التظلم والخطوات.

ـ أدخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

ـ ثم يظهر لك إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.

ـ يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.