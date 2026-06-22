الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة مجانا.. رابط فوري

يبحث المواطنون يوميا عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقة السيارة ، حيث يمكن لأي صاحب مركبة معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنـا

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2026 مجانًا

هناك عدة خطوات يتبعها قائد السيارة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة كما يلي ..

يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة من (هنا)

قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).

قم باختيار كلمة استمرار التى توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.

اكتب رقم السيارة فى المربع المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة إجمالى المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2026.

دفع المخالفات إلكترونياً وتقديم التظلمات

تسهل المنصات الإلكترونية إجراء عمليات الدفع بشكل آمن عبر الإنترنت، حيث يمكن تحديد المخالفات المراد سدادها واختيار طريقة الدفع المناسبة (بالفيزا، الماستر كارد، أو عن طريق البنوك) من المنزل. كما يمكن أيضًا تقديم تظلمات ضد المخالفات التي تعتقد أنها غير صحيحة، من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع، مع ضرورة إدخال البيانات وتوضيح أسباب التظلم لضمان مراجعة الطلب بسرعة.

طريقة تقديم تظلمات مخالفات المرور٢٠٢٦