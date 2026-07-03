بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

حسمت شبكة بي إن سبورت موقفها من إذاعة مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، لتمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة اللقاء المرتقب عبر قناتها المفتوحة، في خطوة ينتظرها الملايين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أهم مبارياته في السنوات الأخيرة عندما يواجه نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، على ملعب دالاس، في أول ظهور للفراعنة بالأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما نجح الفريق في تجاوز مرحلة المجموعات وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بالبطولة.

موعد مباراة مصر واستراليا

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتقام مباراة مصر وأستراليا، على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لمواصلة مشواره وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واستراليا

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر وأستراليا متاحة عبر قناة beIN Sports FIFA World Cup المفتوحة، إلى جانب بثها على قنوات beIN Sports Max المخصصة لنقل منافسات كأس العالم، ما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة عبر القناة المفتوحة المخصصة للبطولة.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق علي محمد علي عبر القناة المفتوحة وقناة beIN Sports Max 1، فيما يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على القناة Max 3، في تغطية خاصة للمواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تمتلك مهمة النقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.

كما قامت قناة "بي إن سبورت" بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عبر شاشة قناتها المفتوحة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل مباراة الفراعنة اليوم أمام أستراليا.

وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والمخصصة لنقل عدد مباريات كأس العالم، حيث تعمل القناة قبل المباراة بعشر دقائق وتغلق بعد المباراة مباشرة:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V / Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (أو تلقائي)