قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب
الأمم المتحدة تحذر من نينيو قوي يهدد بموجة جديدة من الارتفاع القياسي في الحرارة
رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة
وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين
زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أزمة العدادات الكودية على أعتاب الحل.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المشتركين
دعاء إبراهيم فايق للمنتخب قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم
تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع
مودرن سبورت يتعاقد مع محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل
من أجل منتخب مصر… مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة الجماهير
بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟
نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

حسمت شبكة بي إن سبورت موقفها من إذاعة مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، لتمنح الجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة اللقاء المرتقب عبر قناتها المفتوحة، في خطوة ينتظرها الملايين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أهم مبارياته في السنوات الأخيرة عندما يواجه نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، على ملعب دالاس، في أول ظهور للفراعنة بالأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما نجح الفريق في تجاوز مرحلة المجموعات وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بالبطولة.

موعد مباراة مصر واستراليا 

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتقام مباراة مصر وأستراليا، على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لمواصلة مشواره وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

 القنوات الناقلة لمباراة مصر واستراليا

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر وأستراليا متاحة عبر قناة beIN Sports FIFA World Cup المفتوحة، إلى جانب بثها على قنوات beIN Sports Max المخصصة لنقل منافسات كأس العالم، ما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة عبر القناة المفتوحة المخصصة للبطولة.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق علي محمد علي عبر القناة المفتوحة وقناة beIN Sports Max 1، فيما يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على القناة Max 3، في تغطية خاصة للمواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تمتلك مهمة النقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 

تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.

كما قامت قناة "بي إن سبورت" بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عبر شاشة قناتها المفتوحة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل مباراة الفراعنة اليوم أمام أستراليا.

وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والمخصصة لنقل عدد مباريات كأس العالم، حيث تعمل القناة قبل المباراة بعشر دقائق وتغلق بعد المباراة مباشرة:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V / Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (أو تلقائي)

مباراة مصر وأستراليا موعد مباراة مصر وأستراليا قناة بي إن سبورت المفتوحة تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة القنوات الناقلة لمباراة مصر واستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

التموين

وقف الدعم التمويني عن عدد من المواطنين.. أعرف التفاصيل

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: بيان 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وأنقذ الدولة من مخططات اختطاف مؤسساتها

ارشيفية

تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني.. انفراجة قريبا في أزمة العدادات الكودية

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين.. الفراعنة على موعد مع اختبار صعب أمام أستراليا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد