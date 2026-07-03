محمد صلاح يثير القلق.. هل تُنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم على قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبا مصر وأستراليا، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وأستراليا

وتنطلق مباراة مصر وأستراليا بقيادة المدير الفني حسام حسن مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً على أرضية ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط آمال كبيرة بمواصلة «الفراعنة» مشوارهم في البطولة وتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور الـ16.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وأستراليا

تنقل شبكة beIN Sports المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، وقد خصصت قناة "beIN SPORTS MAX HD1" لإذاعة موقعة مصر أمام أستراليا في كأس العالم مساء اليوم، ويعلق على مباراة مصر وأستراليا المعلق علي محمد علي.

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.

كما قامت قناة "بي إن سبورت" بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عبر شاشة قناتها المفتوحة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بنقل مباراة الفراعنة اليوم أمام أستراليا.

غيابات منتخب مصر أمام أستراليا

وفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بعض عناصره الأساسية قبل مواجهة مباراة مصر وأستراليا المقرر لها اليوم، بعدما تأكد غياب عدد من اللاعبين بشكل رسمي، حيث يغيب لاعب الوسط مهند لاشين بسبب الإيقاف، فيما يبتعد الظهير الأيسر أحمد فتوح بعد تعرضه للإصابة، كما توجد شكوك حول مشاركة محمد عبد المنعم، الذي لا تزال فرص لحاقه بالمباراة ضعيفة بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويتابع ملايين المصريين بقلق موقف فخر العرب محمد صلاح من اللحاق بالمباراة، بسبب الاصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة إيران، ومدى جاهزيته للقاء استراليا سواء أساسيا، أو حتى على مقاعد البدلاء.

طاقم التحكيم في مباراة مصر وأستراليا

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وأستراليا، مشيرة إلى أن اللجنة أسندت مهمة حكم الساحة إلى الأوروجوياني جوستافو تيخيرا، ويعاونه كمساعد أول مواطنه كارلوس باريرو، بينما يتولى نيكولاس تاران مهمة الحكم المساعد الثاني من أوروجواي أيضًا، وسيكون السويسري ساندرو شيرر حكمًا رابعًا في اللقاء، في حين يقوم مواطنه ستيفان دي ألميدا بمهام الحكم المساعد الاحتياطي.

مشوار منتخبا مصر وأستراليا

وبلغ المنتخب المصري دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، إثر تحقيقه الفوز على نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا وإيران، لينهي دور المجموعات دون أي خسارة ويحقق هذا الإنجاز للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الأسترالي بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، عقب الفوز على تركيا بنتيجة 2-0، والخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة نفسها، ثم التعادل السلبي مع باراجواي في الجولة الأخيرة.