مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

مصر وأستراليا .. تتجه أنظار الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الوطني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية واستكمال مشواره التاريخي في البطولة، بعدما نجح في العبور من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه دون التعرض لأي خسارة، وهو ما زاد من طموحات الجماهير في رؤية «الفراعنة» يواصلون المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وسط استعدادات فنية مكثفة يقودها المدير الفني حسام حسن، وترقب واسع لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة وتفاصيل الغيابات وطاقم التحكيم.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر وأستراليا غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة تمثل محطة حاسمة في مشوار المنتخب المصري ببطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى اللاعبون إلى تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في البطولة بحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

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وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل الطموحات المرتفعة التي صاحبت أداء المنتخب الوطني منذ انطلاق البطولة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به خلال دور المجموعات، ما جعل الجماهير تترقب هذه المواجهة باعتبارها واحدة من أهم مباريات المنتخب في النسخة الحالية من كأس العالم.

كيف تأهل منتخب مصر وأستراليا إلى دور الـ32؟

نجح منتخب مصر في حجز مقعده بدور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، عقب تحقيق الفوز على نيوزيلندا، ثم التعادل أمام بلجيكا وإيران، ليختتم دور المجموعات دون أي خسارة، ويحقق بذلك إنجازًا تاريخيًا يتمثل في بلوغ هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، إثر الفوز على تركيا بنتيجة 2-0، ثم الخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة نفسها، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام باراجواي في الجولة الأخيرة.

غيابات منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

يدخل المنتخب المصري المباراة وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، بعدما تأكد غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن اللقاء المرتقب أمام المنتخب الأسترالي.

ويغيب لاعب الوسط مهند لاشين بسبب الإيقاف، بينما يواصل الظهير الأيسر أحمد فتوح الغياب نتيجة الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد عبد المنعم، في ظل عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وهو ما يجعل فرص لحاقه بالمباراة ضعيفة.

طاقم تحكيم مباراة مصر وأستراليا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة مصر وأستراليا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ويتولى الأوروجوياني جوستافو تيخيرا إدارة المباراة حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه كارلوس باريرو حكمًا مساعدًا أول، بينما يتولى نيكولاس تاران من أوروجواي مهمة الحكم المساعد الثاني، في حين سيكون السويسري ساندرو شيرر حكمًا رابعًا، ويشغل مواطنه ستيفان دي ألميدا منصب الحكم المساعد الاحتياطي.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يخوض المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026 بقائمة تضم كوكبة من اللاعبين في مختلف المراكز، وهم: «محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم».

وتعكس القائمة مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، وهو ما يعول عليه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في مواصلة المشوار بالمونديال وتحقيق أفضل النتائج خلال الأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تنقل شبكة beIN Sports مباراة مصر وأستراليا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم 2026.

ويتولى المعلق علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء، في المباراة التي ينتظرها ملايين المشجعين داخل مصر وخارجها لمتابعة مشوار المنتخب الوطني في البطولة العالمية.

منتخب مصر يصل إلى مدينة دالاس استعدادًا للمواجهة

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، حيث بدأ الجهاز الفني واللاعبون الاستعدادات النهائية للمباراة، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن ومواصلة المشوار في كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب المصري في استثمار حالة الاستقرار الفني والمعنوي التي يعيشها الفريق بعد اجتياز دور المجموعات، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأسترالي تمنحه بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبين على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل.