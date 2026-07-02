توفيق السيد: حكم مباراة مصر وأستراليا قليل الخبرة.. والحكام المصريون في دور الـ16

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن حكم مباراة منتخب مصر وأستراليا لا يمتلك خبرات كبيرة على مستوى البطولات الكبرى، مطالبًا لاعبي المنتخب بالتركيز داخل الملعب والابتعاد عن الاعتراض على قرارات التحكيم.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "جوستافو تيجيرا، حكم مباراة مصر وأستراليا، لا يملك تاريخًا كبيرًا في إدارة المباريات، وحصل على الشارة الدولية عام 2015، وسبق له الظهور في كأس العالم تحت 20 عامًا، بينما تُعد هذه مشاركته الأولى في كأس العالم للكبار".

وأضاف: "سبق للحكم إدارة مباراة المكسيك وكوريا، وهي أول مباراة له في كأس العالم، وقدم خلالها أداءً جيدًا، وأراه حكمًا جيدًا".

وتابع: "أطالب لاعبي منتخب مصر بالالتزام بقرارات الحكم والابتعاد عن الاعتراضات. الحكم صغير السن، وهادئ ولا ينفعل، لكن يجب أن نكون حذرين، لأن هناك انحيازًا للمنتخبات الأوروبية على حساب المنتخبات العربية والأفريقية".

وواصل: "العالم كله يتحدث عن أخطاء الحكام في كأس العالم، وهناك مشكلة في تقنية الفيديو (VAR)، ورغم ذلك فإن متعة كرة القدم جزء منها يرتبط بالأخطاء التحكيمية".

وأشار إلى أن "الأخطاء التحكيمية في كأس العالم كانت فادحة، ومهند لاشين لم يكن يستحق الإنذار الذي حصل عليه في مباراة إيران، كما أرى أن هناك انحيازًا للمنتخبات الأوروبية خلال البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمود عاشور يقدم أداءً مميزًا في كأس العالم، وهو أكثر حكم فيديو ظهر في مباريات البطولة بعدما أدار 7 مباريات، وقد يصل إلى 10 مباريات. ورغم ذلك، كان موقوفًا في مصر من قبل أوسكار. ولديّ معلومة بأن طاقمًا تحكيميًا مصريًا سيدير إحدى مباريات دور الـ16، كما أن أمين عمر ظهر بمستوى مميز في المباراتين اللتين أدارَهما".