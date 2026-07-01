حسن مصطفى: أداء منتخب مصر تطور أمام بلجيكا

أكد حسن مصطفى، نجم منتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب الوطني شهد تطورًا ملحوظًا خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات مختلفة أمام نيوزيلندا وبلجيكا.



وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتخب ظهر بمستوى متوسط خلال الشوط الأول من مواجهة نيوزيلندا، قبل أن يتحسن أداؤه بشكل واضح في الشوط الثاني، بينما قدم أداءً قويًا ومتوازنًا طوال مباراة بلجيكا.

وشدد على ضرورة الاعتماد على اللعب الأرضي في المباراة المقبلة، مع تجنب الإفراط في الكرات العالية، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن الانتماءات للأندية داخل المنتخب، وأن يكون التركيز منصبًا على مصلحة المنتخب الوطني فقط.

ولفت حسن مصطفى إلى أن الكرات الثابتة لا تزال تمثل أحد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، داعيًا الجهاز الفني إلى العمل على تحسين التعامل معها خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرار النتائج الإيجابية.