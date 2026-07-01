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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر يوليو لمنتخب الشباب بمشاركة جميع اللاعبين

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
حمزة شعيب

انطلق اليوم، الأربعاء، معسكر المنتخب الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني،  والذي يستمر حتى يوم التاسع من شهر يوليو الحالي وتتخلله مباراة ودية محلية.

وبدأ معسكر منتخب الشباب بتدريبات بدنية بمشاركة جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة على حضور مران المنتخب، ولقاء الجهاز الفني واللاعبين، وتأكيد دعم اتحاد الكرة بقيادة المهندس هاني أبوريدة للمنتخب وجميع المنتخبات الوطنية.

ويشارك في معسكرات المنتخب الوطني للشباب 30 لاعبًا، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز العناصر المختارة، فنيًا وبدنيًا.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، والمقررة إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويتضمن شهر يوليو الحالي لمنتخب الشباب إقامة 4 معسكرات، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، وتتخللها  5 وديات، بواقع 3 مواجهات محلية ومواجهتين وديتين دوليتين.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب، برنامجه بمعسكر مفتوح ثان، خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الحالي، يتخلله أيضًا لقاء ودي محلي، ثم معسكر مفتوح ثالث من 20 إلى 22 من الشهر نفسه، يتضمن مباراة ودية محلية، قبل أن يختتم استعداداته خلال شهر يوليو بمعسكر مغلق في الفترة من 24 إلى 31 يوليو الحالي، يخوض خلاله مباراتين وديتين دوليتين أمام منتخب الأردن، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية.

وتضم قائمة منتخب الشباب لمعسكر يوليو 30 لاعباً هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز وإياد تامر وزياد حمادة ومروان ناصر.

خط الدفاع: إياد مدحت ومحمد عبدالبصير وعبدالله بدير وأدهم أحمد الدين ونور أشرف ومحمد عوض ومحمد فرج ويوسف شيكا ومهند الشامي.

خط الوسط: محمد عاطف ومحمد سمير كونتا ومحمد ياسر ومحمد رأفت محمد وعبدالرحمن عبدالفتاح ومحمد حمد وأدهم كريم ومحمود صلاح وعمر العزب وياسين عاطف وأنس رشدي ومحمد حسني وعمر أشرف خضر.

خط الهجوم: على الجارحي ومحمد عبدالفتاح تاحا ومحمد بشيري ومحمود حسن تريزيجيه.

منتخب الشباب وائل رياض معسكر منتخب الشباب

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