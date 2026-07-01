اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو حكم لقاء الفراعنة أمام أستراليا

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأسترالي التي تنطلق في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أيه تي أند تي في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس في إطار منافسات دور الـ 32 في النسخة رقم 23 لكأس العالم.

الأوروجوياني جوستافو تيجيرا يقود هذا الطاقم رفقة مواطنيه كارلوس باريرو ونيكولاس تاران كمساعدين ’ والسويسري ساندرو شيرر حكماً رابعاً على أن يتولى مواطنه ستيفان دي ألميدا مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

يبلغ تيجيرا من العمر 38 سنة (مواليد 20 يناير 1988 بالعاصمة مونيفيديو) وبدأ مشواره مع الصافرة في 2014 ثم أصبح حكماً في الدوري الممتاز في بلاده أوروجواي المتوجة بلقب كأس العالم عامي 1930 و1950 ’ بعدها حصل على الشارة الدولية سنة 2018 وسيكون لقاء مصر وأستراليا الثاني له في النسخة الحالية لكأس العالم بعد مباراة المكسيك أمام كوريا الجنوبية في مرحلة المجموعات.

بدأ الحكم مشواره في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2023 عندما شارك في كأس العالم للناشئين في إندونيسيا وأدار 4 مباريات أبرزها مواجهة فرنسا أمام مالي في نصف النهائي ’ ثم أختير في كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي وأدار 5 مباريات أبرزها لقاء المغرب وفرنسا في المربع الذهبي أيضاً ’ وبينهما شارك في (كوبا أمريكا) 2024 بالولايات المتحدة وأدار مباراة كولومبيا أمام كوستاريكا في مرحلة المجموعات.

إدارة حكم من أمريكا الجنوبية لأحد لقاءات "الفراعنة" في النسخة الحالية للمونديال ستكون الثانية، بعد أن سبق للبرازيلي رامون أباتي أن أدار اللقاء الأول أمام منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ’ علماً بأن الصافرة اللاتينية سبق لها الظهور للمرة الأولى في مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم لأول مرة في نسخة 2018 عندما أدار الحكم الباراجوياني إنريكي كاسيرس لقاء مصر أمام روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، ثم كان الحضور الثاني للكولومبي ويلمار رولدان في اللقاء التالي أمام المنتخب السعود في النسخة نفسها.