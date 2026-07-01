لدعم المنتخب.. تشغيل المونوريل حتى الواحدة صباحًا لخدمة الجماهير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال الجماهيري على مباراة المنتخب الوطني أمام استراليا يشهد ارتفاعًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه تم حجز نحو 30 ألف تذكرة حتى الآن لمؤازرة المنتخب في المباراة المقرر إقامتها غدًا الجمعة من العاصمة الجديدة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الجهات المعنية اتخذت إجراءات لتسهيل حركة الجماهير، موضحًا أن تشغيل المونوريل القادم من العاصمة الإدارية الجديدة سيستمر حتى الساعة الواحدة صباحًا، بما يتيح للمشجعين العودة بسهولة بعد انتهاء المباراة.



وأضاف "موسى" أن هذه الترتيبات تأتي في إطار توفير أفضل الخدمات للجماهير، وتسهيل الوصول إلى ملعب المباراة، بما يسهم في دعم المنتخب الوطني وسط حضور جماهيري كبير.

