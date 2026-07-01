القوة والكرات الهوائية.. عماد غنيم يكشف نقاط قوة المنتخب الأسترالي

كشف الكابتن عماد غنيم، المحلل الفني الرياضي، عن أبرز ملامح أسلوب لعب المنتخب الأسترالي، مؤكدًا أن قوته الأساسية تكمن في التفوق البدني واستغلال الكرات الهوائية، أكثر من اعتماده على المهارات الفنية.

وأوضح غنيم، خلال حواره ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتخبات التي تضم لاعبين أصحاب قامات طويلة تتميز بالسرعة والقوة البدنية، وتعتمد بشكل كبير على الجري، والالتحامات، والكرات الهوائية، وهو ما يمنحها أفضلية في المواجهات البدنية.

وأضاف أن هذا النوع من المنتخبات لا يمتلك، في المقابل، نفس المستوى من المهارات الفنية أو التنوع التكتيكي الذي تتمتع به مدارس كروية أخرى، وهو ما يمنح المنافسين فرصة للحد من خطورته إذا نجحوا في إبطال نقاط قوته.

وأكد المحلل الفني أن المنتخب المصري استفاد من مواجهة نيوزيلندا السابقة، حيث اكتسب اللاعبون خبرة عملية في التعامل مع هذا الأسلوب، الأمر الذي يعزز جاهزيتهم لمواجهة المنتخب الأسترالي بثقة أكبر.