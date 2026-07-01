منتخب أستراليا.. تعرف على الكانجارو متحدي الفراعنة بالمونديال

يخوض منتخب مصر تحديا جديدا في ظهوره الرابع في كأس العالم عندما يواجه نظيره منتخب أستراليا في التاسعة مساء الجمعة 3 يوليو على ملعب أيه تي أند تي بمقاطعة أرلينجتون في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32 في النسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت في 11 يونيو الجاري وتتواصل حتى 19 يوليو القادم.

وكعادته في القاء الضوء على المنتخبات المنافسة للمنتخب الوطني منذ انطلاق المونديال يستعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) تاريخ وحاضر المنتخب الأسترالي ومشواره في البطولة وكيف تأهل وأبرز أرقامه خلال المشاركات السابقة على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عام 1961 وانضم للاتحاد الدولي بعدها بعامين وتحول من المنافسة في منطقة (أوقيانوسيا) إلى قارة آسيا سنة 2005 للاستفادة من ارتفاع المنافسة هناك.

- بعيداً عن كأس العالم حقق المنتخب الأسترالي لقب كأس أوقيانوسيا 4 مرات أعوام 1980 و1996و2000 و2004 ’ كما شارك في كأس العالم للقارات ثلاث مرات وحقق المركز الثاني في السعودية 1997 والثالث في كوريا واليابان 2001’ كما بلغ منتخب الناشئين الأسترالي نهائي كأس العالم تحت 17 سنة في نيوزيلندا عام 1999.

- آسيوياً وفي ثاني ظهور له في كأس آسيا تمكن المنتخب الأسترالي من بلوغ المباراة النهائية في نسخة 2011 في قطر لكنه خسر أمام اليابان (0 – 1) بعد شوطين إضافيين ’ ثم عاد وتوج باللقب في النسخة التالية على أرضه عقب تفوقه على منتخب كوريا الجنوبية (2 – 1) بعد شوطين إضافيين أيضاً.

- الحارس مارك شوارزر الأكثر خوضاً للمباريات الدولية بقميص منتخب أستراليا برصيد 109 مبارياة دولية خلال الفترة ما بين 1993 وحتى 2013 ’ يليه بفارق مباراة واحدة تيم كاهيل (2004 – 2018) ’ ثم الحارس الحالي ماتيو ريان برصيد 104 دولية منذ 2012 وحتى الآن.

- على صعيد الهدافين يتربع كاهيل في الصدارة برصيد 50 هدفاً ’ ثم داميان موري برصيد 29 هدفاً خلال 45 مباراة وفي المركزين الثالث والرابع أرتشي طومسون وجون ألويسي برصيد 28 و27 هدفاً على الترتيب.

- منتخب أستراليا المصنف الثالث أسيوياً والثامن والعشرون عالمياً برصيد 1581.35 نقطة ’ استهل مشواره في هذه النسخة بفوز ثمين على نظيره التركي على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 14 يونيو بتوقيع نستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75.

- الخسارة أمام منتخب الولايات المتحدة (0 – 2) حسم اللقاء الثاني لزملاء القائد هاري سوتار على ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية بتاريخ 19 يونيو ’ ثم حضر التعادل السلبي في المواجهة الثالثة أمام باراجواي الذي أمن لهم التأهل في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط.

- منتخب "الكانجارو" أمن مقعده في كأس العالم للمرة السادسة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد أن تصدر المجموعة التاسعة على حساب منتخبات فلسطين ولبنان وبنجلاديش بعد حصوله على العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة وسجل 22 هدفاً ولم تهتز شباكه على الإطلاق.

- في المرحلة الثالثة والنهائية تأهل مباشرة بحلوله وصيفاً في المجموعة الثالثة التي جمعته الخماسي اليابان والسعودية وإندونيسيا والصين والبحرين بعد أن حقق 5 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة وسجل 16 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف وتصدر كوسيني ينجي قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.

- تولى توني بوبوفيتش قيادة 23 سبتمبر 2024 بعد أن ودع الفريق منافسات كأس أسيا من ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية بعد شوطين إضافيين.

- المدرب البالغ من العمر 52 سنة قاد الفريق في 21 مباراة حسم 11 منها لصالحه وتعادل في 5 وخسر 5 أيضاً وسجل المنتخب تحت قيادته 31 هدفاً مقابل 18 في مرماه.

- استدعى بوبوفيتش 26 لاعباً في القائمة النهائية لمنتخب أستراليا في هذه النسخة من بينهم 21 محترفاً في 12 دولة أوروبية وأسيوية بواقع 3 لاعبين في إنجلترا والولايات المتحدة ولاعبين إثنين في إسبانيا’ ألمانيا ’ إيطاليا’ هولندا و اليابان ولاعب واحد في ويلز ’ إسكوتلندا ’ الدنمارك ’ النمسا وقبرص.

- تبلغ القيمة السوقية لمنتخب أستراليا 77.45 مليون يورو ويتصدر الثنائي جوردان بوس ظهير أيسر فينورد الهولندي واليساندرو سيركاتي قلب دفاع بارما الإيطالي بقيمة 12 مليون يورو ثم كريستيان فولباتو صانع ألعاب ساسولو الإيطالي بقيمة 10 مليون يورو ونستوري إيرانكوندا جناح واتفورد الإنجليزي ومامادو توريه مهاجم نوريتش سيتي الإنجليزي بقيمة 8 ملايين يورو لكل منهما.

- متوسط الأعمار في قائمة منتخب أستراليا 27 سنة و4 شهور وأكبر اللاعبين عزيز بيهيتش ظهير أيسر ملبورن سيتي وزميله في نفس النادي المهاجم ماتيو ليكي الغائب عن لقاء مصر بداعي الإصابة (35 سنة) ثم الحارس ماتيو ريان 34 سنة’ أما أصغر اللاعبين فهو قلب دفاع نادي كلورادو رابيدز الأمريكي لوكاس هيرنجتون البالغ من العمر 18 سنة.

- خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم (1974 ’ 2006 ’ 2010 ’ 2014 ’ 2018 ’ 2022) لعب منتخب أستراليا 20 مباراة ’ فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 12 وسجل 17 هدفاً واستقبلت شباكه 37 هدفاً.

- أول لقاء للمنتخب الأسترالي في المونديال بتاريخ 14 يونيو 1974 ضد ألمانيا الشرقية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بمونديال ألمانيا الغربية وخسر بهدفين نظيفين في مدينة هامبورج.

- أول فوز على اليابان (3 - 1) في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لنهائيات ألمانيا 2006 بتاريخ 12 يونيو.

- أول تعادل مع تشيلي (0 - 0) في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بنسخة 1974 بتاريخ 22 يونيو ’ والطريف أن التعادل الثاني تحقق بنفس التاريخ مع كرواتيا (2- 2) في مونديال 2006 بألمانيا أيضاً.

- أول هدف سجله المهاجم تيم كاهيل في شباك الحارس الياباني يوشيكاتسو كاواجوتشي في الدقيقة 84 في مواجهة المنتخبين في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لنهائيات 2006.

- أول هدف تتلقاه شباك "الكانجارو" سجله المدافع كولين كوران بطريق الخطأ لمصلحة منتخب ألمانيا الشرقية في الدقيقة 58 في شباك زميله جاك ريللي.

- أكبر فوز على اليابان (3 - 1) في مونديال 2006 ’ أما أكبر خسارة فكانت (0 – 4) أمام ألمانيا في الجولة الأولي لنهائيات نسخة جنوب أفريقيا 2010.

- أفضل إنجاز لمنتخب أستراليا كان بلوغ ثمن النهائي في المشاركة الثانية في ألمانيا 2006 ثم خرج بعد الخسارة بهدف أمام منتخب إيطاليا بطل هذه النسخة ثم كرر هذا الإنجاز في الظهور السابق في قطر 2022 وودع أيضاً بخسارة صغيرة (1 – 2) أمام منتخب الأرجنتين بطل هذه النسخة.

- (20) هو عدد المباريات التي خاضها منتخب أستراليا في النهائيات خلال 6 مشاركات سابقة بخلاف 3 مباريات في هذه النسخة.

- (4) عدد الانتصارات التي حققتها أستراليا في النهائيات مقابل 4 تعادلات و12 خسارة.

- (17) عدد الأهداف التي سجلها المنتخب الأسترالي في النهائيات في 20 مباراة بنسبة 0.85 هدفاً في المباراة الواحدة.

- (37) عدد الأهداف التي استقبلتها شباك أستراليا في البطولة بنسبة (1.85) هدفاً في كل مباراة.

- (5) أكبر عدد من الأهداف يسجلها منتخب أستراليا في إحدى مشاركاته وتحقق في بطولة 2006 في ألمانيا ’ أما نسخة ألمانيا 1974 فلم يسجل أي هدف.

- (9) أكبر عدد من الأهداف يهز شباك أستراليا وتحقق في ظهوره الرابع في بالنسخة البرازيلية 2014.

- يتصدر تيم كاهيل قائمة هدافي منتخب أستراليا في نهائيات كأس العالم برصيد 5 أهداف في 9 مباريات خاضها في بطولات 2006 و2010 و2014 و2018 ’ ثم ميلي جديناك برصيد 3 أهداف خلال 7 مباريات في نسخ 2010 و2014 و2018 ’ وبريت هولمان برصيد هدفين في 3 لقاءات خلال نسخة 2010.