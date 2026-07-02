منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، مساء غدٍ الجمعة، صوب ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة الموقعة الكروية الحاسمة التي تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره المنتخب الأسترالي، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، حيث ​يسعى "الفراعنة" في هذا اللقاء المصيري إلى كتابة سطر جديد في تاريخ الكرة المصرية، ومواصلة المشوار بنجاح في العرس العالمي لخطف بطاقة التأهل وإسعاد الملايين.

مواجهة نارية مرتقبة لمنتخب مصر في دور الـ32

تحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل الآمال المعلقة على منتخب مصر لتحقيق إنجاز جديد في مشاركته بكأس العالم، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

يحتضن ملعب دالاس مواجهة مرتقبة تجمع بين أستراليا ومصر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث حجز منتخب مصر مقعده في دور الـ32 بعدما احتل وصافة المجموعة السابعة بعد تعادلين مع بلجيكا وإيران وفوز على نيوزيلندا.

في المقابل، تأهل منتخب أستراليا إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفوز على تركيا وتعادل مع باراجواي وخسارة من أمريكا.

موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وأستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، غد الجمعة 3 يوليو 2026، على ملعب دالاس، في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قنوات الشبكة الناقلة للبطولة.

كما تترقب الجماهير إعلان beIN Sports موقفها النهائي من إذاعة المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، خاصة بعد إتاحة مشاهدة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بشكل مجاني عبر القناة المفتوحة التابعة للشبكة.

يمكن مشاهدة مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

يمكن متابعة القناة عبر البيانات التالية:

التردد: 11054 أو 12187

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup

القمر عرب سات

التردد 10850

الاستقطاب عمودي (V)

الترميز: 27500

المعامل: 2/3 – DVB-S2 8PSK

معلق مباراة أستراليا ومصر

أسند شبكة بي إن سبورتس إلى المعلق علي محمد علي، مهمة التعليق على مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر بي إن سبورتس المفتوحة بجانب قناة beIN SPORTS MAX 1.

أما عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 فتأتي المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيل مصر المتوقع ضد أستراليا في كأس العالم 2026

من المتوقع أن يعتمد المدرب حسام حسن على العناصر الآتية:

ـ حارس المرمى.. مصطفى شوبير

ـ خط الدفاع.. محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم حافظ

ـ خط الوسط.. محمود صابر - مروان عطية محمد صلاح - إمام عاشور - مصطفى زيكو

ـ خط الهجوم.. عمر مرموش

تشكيل أستراليا المتوقع ضد مصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب توني بوبوفيتش على العناصر الآتية:

ـ حارس المرمى.. باتريك بيتش

ـ الدفاع.. أليساندرو سيركاتي - هاري سوتار - لوكاس هيرينجتون

ـ الوسط.. جوردان بوس - جاكسون ايرفين - إيدين أونيل - عزيز بيهيتش

ـ الهجوم.. كريستيان فولباتو - نيستوري إيرانكوندا - كونور ميتكالف