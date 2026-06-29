موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. المنتخب الوطني على أعتاب اختبار مصيري

يواصل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32، يأمل خلالها الفراعنة في مواصلة النتائج الإيجابية وحجز مقعد في دور الـ16.

موعد مباراة مصر وأستراليا

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

كيف تأهل منتخب مصر؟

نجح المنتخب الوطني في حجز بطاقة التأهل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ليؤكد أحقيته في العبور إلى الأدوار الإقصائية.

واستهل منتخب مصر مشواره بالتعادل أمام منتخب بلجيكا، قبل أن يحققوا فوزًا ثمينًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ثم اختتموا منافسات دور المجموعات بالتعادل مع منتخب إيران، ليضمنوا التأهل وسط منافسة قوية.

أستراليا تتحدى الفراعنة

على الجانب الآخر، تأهل منتخب أستراليا إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة، خاصة أن الفائز سيواصل طريقه نحو دور الـ16، بينما يودع الخاسر البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في استغلال الفرصة لمواصلة الحلم بالمنافسة على اللقب.

شوبير كلمة السر في التأهل

وشهدت مباريات دور المجموعات تألقًا لافتًا للحارس مصطفى شوبير، الذي لعب دورًا بارزًا في مشوار المنتخب، بعدما تصدى لعدة فرص محققة، وأسهم في الحفاظ على نتائج الفريق خلال المباريات الثلاث.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في مواصلة الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال الدور الأول، من أجل تحقيق إنجاز جديد وإسعاد الجماهير المصرية بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى بالنظام الجديد لبطولة كأس العالم.