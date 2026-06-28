ليس الليمون والعسل فقط.. 7 أطعمة مفاجئة تعزز المناعة وتحميك من الأمراض

يحرص الكثيرون على تقوية جهاز المناعة باعتباره خط الدفاع الأول عن الجسم في مواجهة الفيروسات والأمراض. ورغم ارتباط الليمون والعسل دائمًا بدعم المناعة، فإن هناك مجموعة من الأطعمة الأخرى التي لا تقل أهمية، إذ تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي.

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة وفوائدها الصحية بحسب ما ذكره موقع كيلافند كلينك:

السبانخ.. مصدر غني بحمض الفوليك

تتميز السبانخ باحتوائها على نسبة جيدة من حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ويمكن الاستفادة منها بإضافتها إلى أطباق السلطة، أو مزجها مع العصائر الطبيعية، أو استخدامها في إعداد وصفات صحية متنوعة.

الزبادي.. يدعم صحة الأمعاء والمناعة

يلعب الزبادي، خاصة الذي يحتوي على البروبيوتيك، دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الجهاز المناعي.

وينصح باختيار الأنواع التي تحتوي على بكتيريا حية ونشطة، مع تجنب المنتجات الغنية بالسكريات المضافة.

اللوز.. جرعة يومية من فيتامين "هـ"

يعد اللوز من أفضل المكسرات التي تدعم المناعة، لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين "هـ"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى.

كما أن الدهون الصحية الموجودة في اللوز تساعد على امتصاص هذا الفيتامين والاستفادة منه بصورة أفضل.

بذور عباد الشمس.. تقوي المناعة وتقلل الالتهابات

تمثل بذور عباد الشمس مصدرًا جيدًا لفيتامين "هـ"، إلى جانب احتوائها على معدن السيلينيوم، الذي يساعد في تنشيط الجهاز المناعي وتنظيم استجابته، كما يساهم في الحد من الالتهابات المزمنة.

الثوم.. مضاد طبيعي للفيروسات

يعرف الثوم بفوائده الصحية المتعددة، ومن أبرزها دعم الجهاز المناعي، إذ يحتوي على مركب الأليين الذي يساعد في تعزيز نشاط خلايا الدم البيضاء، ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

الزنجبيل.. يحارب الالتهابات ويعزز المناعة

يحتوي الزنجبيل على عناصر غذائية مهمة، مثل فيتامين "سي" والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

ولا تقتصر فوائده على تخفيف الغثيان، بل يمتد تأثيره إلى دعم الجهاز المناعي وتحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الكركم.. التابل الذهبي لصحة أفضل

يعد الكركم من التوابل الغنية بمركب الكركمين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي وتقليل تأثير الجذور الحرة، مما يساهم في حماية الجسم من العديد من المشكلات الصحية.