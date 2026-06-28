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دموعه صنعت المعجزة.. كيف وصلت قصة والدة حارس الرأس الأخضر إلى مدرجات كأس العالم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دموعه صنعت المعجزة.. كيف وصلت قصة والدة حارس الرأس الأخضر إلى مدرجات كأس العالم؟

حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر
حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر
أمينة الدسوقي

في بطولة كأس العالم 2026، لم تكن قصة منتخب الرأس الأخضر مجرد حكاية منتخب صغير تحدى عمالقة الكرة، بل تحولت إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرا، بطلها الحارس المخضرم فوزينيا (جوزيمار دياس)، الذي خطف الأنظار داخل الملعب وخارجه.

حارس يصنع التاريخ ودموع تكشف المعاناة

بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه فوزينيا أمام إسبانيا في افتتاح مشوار الرأس الأخضر بالمونديال، حيث تصدى لعدة فرص محققة وساهم في تحقيق نتيجة تاريخية لمنتخب بلاده، لم تكن دموعه عقب صافرة النهاية بسبب الإنجاز الرياضي فقط.

فقد كشف الحارس البالغ من العمر 40 عامًا أن والدته، آنا كانديدا إيفورا، لم تتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة لمشاهدته يحقق حلم عمره، بعدما حالت تكاليف استخراج التأشيرة والمتطلبات المالية دون قدرتها على الحضور وقال إنه كان يتمنى أن تكون والدته إلى جواره في أهم لحظة بمسيرته الكروية.

قصة إنسانية هزت العالم

تحولت كلمات فوزينيا إلى حديث وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن قصته تجسد التحديات التي يواجهها لاعبو وجماهير الدول الصغيرة في الوصول إلى البطولات الكبرى.

وبعد الانتشار الواسع للقصة، تدخل مسؤولون أمريكيون بالتعاون مع سلطات الرأس الأخضر والاتحاد الدولي لكرة القدم لتسهيل حصول والدته على تأشيرة السفر، مع استكمال جميع الإجراءات التي مكنتها من اللحاق بابنها في الولايات المتحدة.

اللقاء الذي انتظره العالم

نجحت والدة فوزينيا في الوصول إلى الولايات المتحدة قبل المباراة التالية لمنتخب الرأس الأخضر، لتجلس أخيرا في المدرجات وتشاهد ابنها وهو يواصل كتابة التاريخ مع منتخب بلاده.

ووصف الحارس وصول والدته بأنه أحد أهم الانتصارات الشخصية في حياته، مؤكدًا أن وجودها في المدرجات منحه دفعة معنوية كبيرة خلال منافسات كأس العالم.

منتخب صغير وحلم أصبح عالميًا

لم تتوقف الحكاية عند لم شمل الأم وابنها، بل واصل منتخب الرأس الأخضر مفاجآته بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له بكأس العالم، ليصبح أحد أبرز مفاجآت البطولة، بينما تحول فوزينيا إلى رمز للإصرار والأمل بفضل تألقه داخل الملعب وقصته الإنسانية المؤثرة خارجه.

عندما انتصرت الإنسانية

أثبتت قصة فوزينيا أن كرة القدم لا تقاس بالأهداف والنتائج فقط، بل بالمواقف التي توحد البشر. فبين دموع حارس حلم بأن تشاهده والدته، وجهود أعادت جمع العائلة في أكبر حدث كروي على وجه الأرض، ولدت واحدة من أجمل القصص الإنسانية في كأس العالم 2026، لتؤكد أن أعظم انتصارات كرة القدم قد تتحقق خارج المستطيل الأخضر، قبل أن تُكتب داخل سجلات التاريخ.

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