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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالأرقام.. كيف تحول مصطفى شوبير إلى أحد أبرز حراس كأس العالم؟

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
محمود أحمد

نجح مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر في خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم بعدما قدم مستويات قوية بين الخشبات الثلاث ليؤكد أنه أحد أبرز الحراس الذين ظهروا في البطولة مستندًا إلى أرقام تعكس حجم تأثيره داخل الملعب.

ورغم قوة المنافسة ووجود نخبة من أفضل حراس المرمى في العالم استطاع شوبير أن يفرض اسمه ضمن قائمة الأكثر تميزًا سواء من حيث التدخلات الدفاعية أو التصديات الحاسمة أو المساهمة في بناء اللعب من الخلف.

أرقام تؤكد التألق

وخاض شوبير ثلاث مباريات خلال البطولة استقبل خلالها ثلاثة أهداف فقط بينما قدم سلسلة من التدخلات الناجحة بعدما نجح في استخلاص الكرة تسع مرات إلى جانب تفوقه الكامل في الالتحامات الهوائية محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات الهوائية الثماني التي خاضها.

كما كان الحارس المصري حاضرًا بقوة داخل منطقة الجزاء بعدما تصدى لتسع كرات من أصل تسع محاولات مباشرة على مرماه في مؤشر واضح على سرعة رد الفعل والتمركز المميز.

الأول عالميًا في الاستخلاص

ولم تتوقف أرقام شوبير عند حدود الأداء الدفاعي بل وضعته الإحصائيات بين أبرز حراس البطولة بعدما احتل المركز الأول في معدل استخلاص الكرة بواقع ثلاث مرات في المباراة الواحدة وهو رقم يعكس قدرته على قراءة اللعب والتعامل مع الكرات الخطيرة خارج الإطار التقليدي لحارس المرمى.

كما جاء في المركز الخامس بقائمة أعلى الحراس تقييمًا في البطولة بعدما حصل على متوسط تقييم بلغ 7.6 ليؤكد حضوره القوي وثبات مستواه طوال مشواره.

حضور مميز في التصديات وبناء اللعب

وحقق شوبير متوسط ثلاثة تصديات في المباراة الواحدة ليحتل المركز الحادي والعشرين بين حراس البطولة بينما بلغت دقة تمريراته 73% ليظهر قدرته على المشاركة في بناء الهجمات من الخلف وهو أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المدارس التدريبية الحديثة.

ورغم تسجيل معدل فقدان للكرة بلغ 6.7 مرة في المباراة فإن ذلك ارتبط بدوره في بدء اللعب تحت ضغط المنافسين وهي مخاطرة يتحملها الحراس الذين يشاركون باستمرار في عملية بناء الهجمة.

إنجاز خاص أمام إيران

وكانت مباراة إيران واحدة من أبرز مباريات حارس منتخب مصر في البطولة بعدما قدم أداءً استثنائيًا تصدى خلاله لمحاولتين خطيرتين من داخل منطقة الجزاء كما نجح في التصدي لركلة جزاء ليصبح ثاني حارس في البطولة يحقق هذا الإنجاز بعد الفرنسي مايك ماينان.

ولم يقتصر دوره على التصديات فقط بل سجل ثلاثة إبعادات ناجحة وثلاث عمليات استخلاص واستعادة واحدة للكرة إلى جانب الفوز في جميع الالتحامات الهوائية الأربع التي خاضها مع دقة تمرير وصلت إلى 77%.

رسالة قوية قبل الموسم الجديد

الأرقام التي حققها مصطفى شوبير خلال البطولة لم تكن مجرد إحصائيات عابرة بل عكست التطور الكبير في مستواه وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى ليؤكد أنه يمتلك المقومات التي تجعله منافسًا قويًا على حراسة المرمى في مختلف البطولات المقبلة.

وبهذا الأداء يواصل شوبير تعزيز مكانته كأحد أبرز الحراس المصريين في الوقت الحالي بعدما نجح في تحويل الأرقام إلى شهادة جديدة على جودة مستواه ولفت أنظار المتابعين بقدراته في واحدة من أقوى البطولات العالمية.

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