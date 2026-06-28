فاروق جعفر: مصطفى شوبير «الأفضل» بالمنتخب.. و«صلاح» سيقدّم أكثر في مركزه الطبيعي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير كان أفضل لاعبي منتخب مصر خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه حارس المرمى ودوره الكبير في تحقيق نتائج إيجابية للفراعنة.

وقال جعفر، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مصطفى شوبير يستحق لقب أفضل لاعب في المنتخب خلال دور المجموعات، مضيفًا أنه إذا اختار لاعبًا آخر فسيكون محمد صلاح.

وأوضح أنه لا يمتلك معلومات بشأن سبب استبدال محمد صلاح في مواجهة إيران، لكنه أكد أن خروج قائد المنتخب أثر على الأداء داخل الملعب، نظرًا لقيمته الفنية وشخصيته الكبيرة، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن منح الفرصة لأكثر من لاعب، مثل محمود صابر ومحمد عبد المنعم، بهدف تجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن المنتخب الإيراني خاض المباراة بدوافع قوية من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل، وهو ما ظهر بوضوح في احتفال لاعبيه بعد تسجيل الهدف الثاني قبل إلغائه، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه ياسر إبراهيم إلى جانب التألق اللافت لمصطفى شوبير، معتبرًا أنهما كانا من أبرز أسباب خروج المنتخب المصري بنتيجة إيجابية.

وأشار جعفر إلى أن إمام عاشور تأثر بتغيير مركزه داخل الملعب، موضحًا أن مركزه يضم أكثر من لاعب، بينما أثنى على الأداء الذي يقدمه محمد هاني، مؤكدًا أنه ظهر بصورة قوية خلال بطولة كأس العالم ونجح في الرد على جميع المشككين في مستواه.

وأضاف أن محمد صلاح يمكنه تقديم مستوى أفضل إذا عاد إلى مركزه الطبيعي في الجبهة اليمنى، مؤكدًا أن مردوده الهجومي سيكون أكبر في هذا المركز.

وفي سياق آخر، أوضح جعفر أن بطولة كأس العالم الحالية يغلب عليها الطابع البدني أكثر من المهاري، لافتًا إلى أن المنتخبات تعتمد بصورة كبيرة على القوة واللياقة البدنية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يسعى إلى تقييم جميع اللاعبين المتواجدين معه استعدادًا للمرحلة المقبلة، موضحًا أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول أمام إيران، قبل أن يتراجع معدله البدني في الشوط الثاني، مما أدى إلى فقدان الاستحواذ، في الوقت الذي شكل فيه المنتخب الإيراني خطورة كبيرة، أبرزها كرتان ارتدتا من العارضة.