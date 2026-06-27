منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس

استهل منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا لكرة السلة مشواره في البطولة العربية المقامة حاليًا في تونس، بتحقيق فوز كبير على نظيره المغربي بنتيجة 84-41، في أولى مباريات الفراعنة بالبطولة التي تستمر منافساتها حتى 4 يوليو المقبل.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار فترات المباراة، ليحسم اللقاء بفارق كبير، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة العربية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، بقيادة رفيق يوسف، قد أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، التي تضم منتخبات مصر، تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، وليبيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في تونس الكابتن أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين: رامي مجدي، أحمد عرابي، زياد سعيد، يوسف مروان، أسعد قيدار، بيجاد مصطفى، عمر إيهاب، محمد غندور، آدم تامر، أحمد أسامة، سيف حماد، حسين يوسف.

ويقود الجهاز الفني والإداري للمنتخب كل من:

رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام الكيلاني مدربًا عامًا، سيف صابر مدربًا، إيهاب صلاح مدرب أحمال، الدكتور محمد الفلاح علاجًا طبيعيًا، الدكتور مصطفى موسى علاجًا طبيعيًا، محمد مسعد مسؤولًا عن الاستشفاء، مصطفى محسن مديرًا إداريًا، إسلام الشبكاتي إداريًا، ومحمد فتحي معايشة.