الصحفيين تنظم سحبًا على 30 هدية تضم 10 أجهزة منزلية قبل مباراة مصر وأستراليا

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تنظيم احتفالية خاصة لمشاهدة مباراة منتخب مصر وأستراليا، التي تستضيفها النقابة يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً على شاشة عرض كبيرة بالطابق الثامن، بحضور الصحفيين وأسرهم، يسبقها سحب كبير في السابعة والنصف مساءً بمسرح النقابة على 30 جائزة وهدية مخصصة للصحفيين، وذلك ضمن الأنشطة والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، وحرصها على توفير أجواء احتفالية مميزة خلال متابعة المنتخب الوطني.

ويتضمن السحب توزيع 10 أجهزة منزلية وكهربائية من بينها مكنسة كهربائية، وقلاية هوائية، وماكينة تحضير قهوة، ومراوح، وخلاطات، ومكاوٍ بخارية، وغلاية مياه، وكبة كهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية، على أن يتم إجراء السحب وتوزيع الجوائز عقب انتهاء المباراة مباشرة.

كما يشمل السحب توزيع 20 هدية، عبارة عن منتجات طبيعية مخصصة للزميلات الصحفيات وزوجات الصحفيين.

وفي إطار الفعالية، يقدم تطبيق إلكتروني رصيدًا ترحيبيًا بقيمة ألف جنيه للصحفيين، يمكن استخدامه للاستفادة من الخدمات والعروض التي يوفرها التطبيق من خلال QR CODE يقدم للصحفيين خلال الاحتفالية.

وقال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن اللجنة حرصت على تنظيم هذه الفعالية لتكون أكثر من مجرد مشاهدة لمباراة كرة قدم، بل مناسبة تجمع الزملاء وأسرهم في أجواء من البهجة والتواصل، معربًا عن أمنياته بأن يحقق المنتخب الوطني الفوز، لتكتمل أجواء الفرحة بإجراء السحب على الجوائز والهدايا عقب صافرة النهاية.