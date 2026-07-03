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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل صدام الفراعنة.. السلاح الأخطر في صفوف أستراليا| من هو؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

ليست مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 مجرد مباراة على بطاقة التأهل، بل هي حكاية مليئة بالطموح والسرعة والتحدي ففي الوقت الذي يستعد فيه الفراعنة لكتابة صفحة جديدة في تاريخهم المونديالي، يقف منتخب أستراليا مدججًا بمجموعة من اللاعبين الذين صنعتهم المعاناة قبل أن تصنعهم كرة القدم، يتقدمهم النجم الصاعد جوردان بوس، أحد أسرع لاعبي العالم.

جوردان بوس السلاح الأخطر في صفوف أستراليا

تتجه الأنظار إلى الظهير الهجومي جوردان بوس، الذي تحول خلال أشهر قليلة إلى أحد أبرز اكتشافات البطولة ففي مواجهة تركيا، سجل اللاعب سرعة مذهلة بلغت 36.7 كيلومترًا في الساعة، متفوقًا على أسماء ارتبطت بالسرعة مثل كيليان مبابي وإرلينغ هالاند.

منتخب مصر

صاحب الـ23 عامًا، المنتقل حديثًا إلى فينورد الهولندي، قدم موسمًا لافتًا بتسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة أخرى، قبل أن يواصل تألقه مع منتخب "سوكروز" ويصبح الورقة التي يعول عليها المدرب توني بوبوفيتش لاختراق دفاعات المنافسين.

مباراة تصنع التاريخ

يدخل المنتخبان اللقاء بطموح واحد؛ تحقيق أول انتصار في تاريخهما بالأدوار الإقصائية لكأس العالم والفائز لن يكتفي بكتابة إنجاز تاريخي، بل سيقترب من مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في الدور التالي، إذا واصل بطل العالم طريقه المتوقع.

ورغم قوة المنتخب الأسترالي البدنية، رفض المدرب توني بوبوفيتش اختزال المباراة في هذا الجانب، مؤكدًا اتفاقه مع تصريحات حسام حسن بأن كرة القدم تُحسم بالجودة الفنية قبل أي شيء آخر، مشددًا على احترامه الكبير للمنتخب المصري الذي تأهل دون أي خسارة في دور المجموعات.

قصص كفاح صنعت منتخبًا لا يعرف الاستسلام

وراء القمصان الصفراء قصص إنسانية مؤثرة صنعت شخصية هذا المنتخب.

نيستوري إيرانكوندا ولد في مخيم للاجئين بتنزانيا بعد فرار أسرته من الحرب في بوروندي، بينما اضطر أشقاؤه إلى ترك كرة القدم والعمل حتى يتمكن من مواصلة حلمه.

أما المهاجم ميتشيل ديوك، فكان يعمل ليلًا في أحد المطارات ويجمع بين ثلاث وظائف، مكتفيًا بثلاث ساعات من النوم يوميًا حتى لا يتخلى عن حلم الاحتراف.

وفي إيطاليا، تحول كريستيان فولباتو من لاعب استبعدته الأكاديميات الأسترالية إلى موهبة اكتشفها جوزيه مورينيو في روما، قبل أن يختار تمثيل أستراليا لإثبات أن من شككوا في موهبته كانوا مخطئين.

منتخب مصر

نصيحة بوفون وصخرة الدفاع

قصة المدافع أليساندرو سيركاتي لا تقل إثارة، إذ نشأ بين إيطاليا وأستراليا، وظل مترددًا في اختيار المنتخب الذي سيمثله، حتى جاءته نصيحة من الأسطورة جانلويجي بوفون، الذي شجعه على ارتداء قميص أستراليا، ليصبح اليوم أحد أعمدة دفاعها.

القائد الذي خرج من مخيم للاجئين

ويبقى أوير مابيل رمز الإلهام في المنتخب الأسترالي فقد ولد داخل مخيم للاجئين في كينيا، وكان يلعب حافي القدمين بكرة مصنوعة من الجوارب القديمة وبعد سنوات من الكفاح، قاد بلاده إلى كأس العالم بتسجيل ركلة الترجيح الحاسمة في التصفيات، ليصبح اليوم القائد المعنوي لجيل يؤمن بأن المستحيل مجرد بداية.

معركة لا تعترف بالأسماء

منتخب مصر يدخل المواجهة مدعوما بخبراته ونجومه، بينما يعتمد المنتخب الأسترالي على السرعة والانضباط وروح المقاتلين الذين حولوا المعاناة إلى قوة. 

وبين أحلام الفراعنة وطموحات "سوكروز"، ستكون ليلة دالاس أكثر من مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها مواجهة بين تاريخ يبحث عن مجد جديد، وجيل أسترالي يسعى لإثبات أن قصص الكفاح قادرة على صناعة المعجزات.

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