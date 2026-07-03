الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا

غادر منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تلقى خسارة أمام منتخب سويسرا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32، لتنتهي رحلة “محاربي الصحراء” في البطولة مبكرًا.

بداية قوية للمنتخب السويسري

دخل المنتخب السويسري المباراة بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، لينجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله يوهان مانزامبي، ليسكن الكرة الشباك ويمنح منتخب بلاده الأفضلية.

في المقابل، ظهر المنتخب الجزائري بأداء باهت، ولم يتمكن من صناعة فرص حقيقية تهدد مرمى منافسه، كما غابت الفاعلية الهجومية بصورة واضحة طوال أحداث الشوط الأول.

خيارات فنية لم تحقق المطلوب

اعتمد المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش على خطة لعب خلت من المهاجم الصريح، حيث منح إبراهيم مازة دور المهاجم الوهمي، إلا أن هذه الطريقة لم تحقق الإضافة المطلوبة، في ظل نجاح الدفاع السويسري في الحد من خطورة الهجوم الجزائري وإغلاق جميع المساحات.

هدف ثان يحسم المواجهة

ومع انطلاق الشوط الثاني، تلقى المنتخب الجزائري ضربة جديدة بعدما أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس لوكا زيدان في التعامل معها، لتزداد مهمة الجزائر صعوبة.

ورغم محاولات لاعبي الجزائر للعودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، فإن المنتخب السويسري حافظ على تماسكه الدفاعي، وأحبط جميع المحاولات حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز سويسرا بهدفين دون رد.

سويسرا تواصل المشوار

بهذه النتيجة، حجز منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، ليواصل مشواره في البطولة، حيث ينتظر الفائز من مواجهة غانا وكولومبيا المقررة غدًا السبت، بينما ودع المنتخب الجزائري المنافسات بعد أداء لم يرق إلى تطلعات جماهيره