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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أسري: وسائل التواصل سهّلت التقارب بين الناس وخلقت تحديات جديدة أمام الحياة الزوجية

الزواج عبر الإنترنت
الزواج عبر الإنترنت
محمد البدوي

قال المستشار وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، إن نجاح الحياة الزوجية يتطلب وضع حدود واضحة في التعامل مع الآخرين، مع احترام خصوصية الأسرة وتجنب أي تصرفات قد تثير الشك أو تؤثر على الثقة بين الزوجين.

التواصل بين الزملاء 

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن التواصل بين الزملاء في نطاق العمل أمر طبيعي، لكنه يجب أن يظل مرتبطًا بمتطلبات العمل وفي الأوقات المناسبة، مشيرًا إلى أن الاتصالات أو الرسائل ذات الطابع الشخصي في أوقات متأخرة قد تتسبب في خلافات ومشكلات أسرية.

وأضاف أن الغيرة المبالغ فيها أو فرض قيود غير مبررة؛ قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إلا أن وجود ضوابط واضحة للعلاقات خارج إطار الأسرة يظل ضروريًا للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.

التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت التواصل أكثر سهولة، لكنها أوجدت أيضًا تحديات جديدة قد تؤثر على استقرار العلاقات الأسرية إذا أسيء استخدامها، داعيًا الأزواج إلى ترسيخ قيم الثقة والالتزام والاحترام المتبادل لحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها.

الأحوال الشخصية قضايا الأحوال الشخصية الحياة الزوجية التكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل

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