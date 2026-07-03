هشام موسى: ثقافة البحث عن الشريك المثالي تهدد استقرار العلاقات وفرص الزواج

أكد الإعلامي هشام موسى أن التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف أحدثت تغيرات جذرية في شكل العلاقات الإنسانية، بعدما وفرت فرصًا غير مسبوقة للتواصل بين الشباب، لكنها في المقابل فرضت تحديات جديدة أثرت على مفهوم الارتباط والاستقرار الأسري.

فرص التعارف في الماضي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن فرص التعارف في الماضي كانت محدودة وتتم في نطاق اجتماعي ضيق، بينما أصبح التواصل اليوم أكثر سهولة واتساعًا، ما أتاح التعرف على عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير.

وأشار إلى أن هذا التنوع في الخيارات خلق انقسامًا في وجهات النظر؛ فبينما يراه البعض فرصة أفضل لاختيار شريك الحياة المناسب، يعتبره آخرون سببًا في تراجع الالتزام وتعزيز فكرة البحث المستمر عن «البديل الأفضل».

التجارب والعلاقات

وأضاف أن القضية لا ترتبط بوسائل التواصل أو تطبيقات التعارف في حد ذاتها، بل بطريقة استخدام الأفراد لهذه الأدوات، متسائلًا عما إذا كانت كثرة التجارب والعلاقات تسهم في زيادة النضج والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، أم أنها تدفع البعض إلى الوقوع في دائرة المقارنات المستمرة وفقدان الشعور بالرضا والاستقرار.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت لدى بعض المستخدمين في ترسيخ ثقافة المقارنة والبحث الدائم عن خيارات جديدة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على العلاقات العاطفية، خاصة في حال غياب الالتزام والوضوح وتحمل المسؤولية بين الطرفين.

نجاح العلاقات الإنسانية

وأكد أن نجاح العلاقات الإنسانية لا يتوقف على عدد التجارب أو طريقة التعارف، وإنما يرتكز بالأساس على الاحترام المتبادل والثقة والنضج وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن التكنولوجيا قد تسهل التعارف والتواصل، لكنها لا تملك وحدها القدرة على بناء علاقة مستقرة أو ضمان زواج ناجح.