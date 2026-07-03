7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يواجه كثيرون مشكلة اختفاء رائحة العطر سريعًا بعد ساعات قليلة من استخدامه. ويؤكد خبراء التجميل أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على تثبيت العطر لفترة أطول، دون الحاجة إلى إعادة رشه باستمرار.

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

ونستعرض أبرز النصائح التي تساعد على جعل العطر يدوم طوال اليوم، خاصة خلال الأجواء الحارة، وفقا لما نشر في موقع “style”، ومن أهمها:

ـ ترطيب البشرة أولًا:

تُعد البشرة الجافة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تبخر العطر بسرعة، لذلك يُنصح بترطيب الجلد جيدًا قبل وضع العطر، لأن البشرة المرطبة تحتفظ بالرائحة لفترة أطول.

ويمكن استخدام لوشن أو كريم بنفس رائحة العطر لتكوين طبقات من العطر، وهي طريقة فعالة لتعزيز ثباته.

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

ـ احفظ العطر في مكان مناسب:

يؤثر الضوء والحرارة والرطوبة على تركيبة العطور مع مرور الوقت، لذا يُفضل الاحتفاظ بزجاجات العطر في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الحمامات المليئة بالبخار، للحفاظ على جودة الرائحة.

اختر نوع العطر المناسب للصيف

تشير خبيرة التجميل إلى أن العطور الحمضية والمنعشة تمنح إحساسًا رائعًا في الصيف، لكنها غالبًا ما تكون أقل ثباتًا من العطور الشرقية أو الخشبية.

ولزيادة مدة بقائها، يمكن إعادة رشها خلال اليوم أو استخدام منتجات مكملة بنفس الرائحة.

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

ـ الفازلين يساعد على تثبيت العطر:

من الحيل الشائعة وضع كمية صغيرة من الفازلين على أماكن نبض الجسم قبل رش العطر، إذ يساعد على الاحتفاظ بالرائحة لفترة أطول.

ومع ذلك، يُنصح بتجربة كمية بسيطة على جزء صغير من الجلد أولًا، لأن الفازلين قد لا يناسب جميع أنواع البشرة.

ـ رش العطر على الشعر:

يمكن استخدام عطور مخصصة للشعر أو رش كمية خفيفة جدًا من العطر على الشعر، حيث تتحرك الرائحة مع حركة الشعر وتستمر لفترة أطول.

ويُفضل استخدام عطور الشعر المخصصة لأنها تحتوي على نسبة كحول أقل وتحافظ على ترطيب الشعر.

تجنب فرك العطر بعد رشه

من الأخطاء الشائعة فرك المعصمين بعد وضع العطر، إذ يؤدي ذلك إلى تكسير جزيئات الرائحة وتسريع تبخرها، مما يقلل من مدة ثبات العطر.

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

ـ رش العطر على نقاط النبض:

لأفضل نتيجة، يُنصح برش العطر على أماكن النبض مثل:

الرقبة.

المعصمين.

باطن المرفقين.

خلف الأذنين.

وتتميز هذه المناطق بدفئها، ما يساعد على انتشار الرائحة تدريجيًا طوال اليوم.

كما لا يُفضل رش العطر مباشرة على الملابس، لأنه قد يترك بقعًا على بعض الأقمشة ويغير من طبيعة الرائحة.