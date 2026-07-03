إسلام صادق : منتخب مصر أمام تحدٍ تاريخي ضد أستراليا لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم

أكد الإعلامي إسلام صادق أن المنتخب الوطني يخوض مواجهة صعبة ومصيرية أمام منتخب أستراليا، في لقاء يحمل آمال الجماهير المصرية بمواصلة المشوار في بطولة كأس العالم 2026، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر

وكتب صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “المنتخب الوطني في مهمة صعبة أمام أستراليا لكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية بكأس العالم، وسط ترقب جماهيري غير مسبوق لرفاق محمد صلاح أملاً في بلوغ دور الـ16 بالمونديال.”

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل طموحات المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى دور الـ16، بقيادة نجمه محمد صلاح، في مواجهة تُعد من أبرز مباريات الفراعنة في البطولة.