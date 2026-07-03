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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-7-2026

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد صبيح

استقرت أسعار العملات الأجنبية  في مواجهة الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 3-7-2026، من دون تغيير، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر العملات الأجنبية

أظهرت تداولات العملات الأجنبية منذ آخر يوم عمل في البنك المركزي المصري استقرارًا داخل السوق الرسمية.

العملات الأجنبية

سعر الدولار

وصل سعر الدولار إلى 49.05 جنيه للشراء و 49.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 55.91 جنيه للشراء و 56.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 65 جنيها للشراء و 65.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.5 جنيه للشراء و 34.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي إلى 7.4 جنيه للشراء و 7.5 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 4.9 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع.

25 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي إلى 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 60.57 جنيه للشراء و 60.76 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.15 جنيه للشراء و 30,29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي إلى 33.83 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع .

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيه للشراء و 7.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية سعر العملات الأجنبية البنك المركزي المصري سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني

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