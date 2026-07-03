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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فيتش: الصراع في الشرق الأوسط ما زال يشكل تهديداً للشركات رغم اتفاق التهدئة

وكالة "فيتش"
وكالة "فيتش"
أ ش أ

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير صادر من لندن، اليوم الجمعة، إنها أعادت تقييم السيناريو السلبي المحدث للصراع الأمريكي - الإيراني، مشيرة إلى أن الأداء الأخير لعدد من القطاعات العالمية دفعها إلى مراجعة تقديراتها السابقة بشأن حجم التهديد المحتمل إذا تجددت الأعمال العدائية.

وأوضحت الوكالة أن الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو، وأن هشاشة الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوماً، إلى جانب عدم مشاركة إسرائيل فيه، يعني أن الصراع لا يزال يمثل خطراً على جهات الإصدار في مختلف المناطق.

وأشارت "فيتش" إلى أن السيناريو السلبي المحدّث وُضع قبل توقيع الاتفاق، وأن تحقق جميع عناصره بات أقل احتمالاً؛ لكنه يظل مهماً لفهم المخاطر في حال استئناف القتال.

ويتضمن السيناريو تراجعاً بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية، واتساع هوامش سندات الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة، وتشديداً نقدياً محتملاً، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.8% في الولايات المتحدة و0.3% في منطقة اليورو و3.4% في الصين خلال 12 شهراً.

وذكرت الوكالة أنها حدّدت 72 قطاعاً فرعياً في ست مناطق جغرافية قد تواجه تهديداً إذا استمر الصراع، مشيرة إلى أن معظم هذه القطاعات ما زالت عند مستوى الخطر نفسه الذي حددته في تحليل مارس، بينما رُفعت درجة المخاطر في سبعة قطاعات وخُفضت في ستة.

وكالة فيتش الصين الولايات المتحدة إيران

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