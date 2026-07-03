قيادي بحماة الوطن: ذكرى الثالث من يوليو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن ذكرى الثالث من يوليو تمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ الدولة المصرية، حيث جسدت انتصار إرادة الشعب، ورسخت دعائم الدولة الوطنية، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية واستعادة قوة مؤسسات الدولة.

بيان الثالث من يوليو

وقال مكادي إن بيان الثالث من يوليو جاء استجابة لتطلعات ملايين المصريين الذين طالبوا بالحفاظ على هوية الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية شكلت بداية مسار وطني أعاد لمصر قدرتها على مواجهة التحديات والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في شبكات الطرق، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المبادرات الاجتماعية، يعكس نجاح الدولة في ترجمة الإرادة الوطنية إلى إنجازات حقيقية يشعر بها المواطن في جميع المحافظات، ومنها محافظة المنيا التي شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بالمنيا إلى أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التكاتف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح مكادي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم، داعيًا إلى استلهام روح هذه المناسبة الوطنية بمزيد من العمل والإخلاص، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في ظل الجمهورية الجديدة.