علاء مكادي: ٣٠ يونيو بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أعادت للوطن استقراره ورسخت دعائم الدولة الوطنية، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، بعد أن انتصر المصريون لإرادتهم الحرة وحافظوا على هوية دولتهم ومؤسساتها.

وقال مكادي إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في مختلف القطاعات يؤكد أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، وإنما كانت بداية لمسار تنموي متكامل شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وإقامة المشروعات القومية العملاقة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية هدفت إلى تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات التنمية.

تحسين الخدمات وخلق فرص عمل

وأضاف أن محافظة المنيا كانت من المحافظات التي حظيت باهتمام كبير في إطار خطط الدولة للتنمية، وهو ما انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات التي أسهمت في تحسين الخدمات وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار، بما يؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة لتحقيق تنمية متوازنة تصل إلى جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز.

وشدد أمين حزب حماة الوطن بالمنيا على أن الحفاظ على مكتسبات 30 يونيو مسؤولية وطنية تتطلب استمرار التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومواصلة العمل والإنتاج، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

واختتم مكادي تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وإرادتهم الصلبة، وستبقى شاهدة على قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، داعيًا الجميع إلى استلهام روح هذه المناسبة الوطنية من أجل مواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة