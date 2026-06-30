مصر القومي : ذكرى ثورة 30 يونيو أعادت بناء الدولة واستعادت الإرادة الوطنية

تقدم حزب مصر القومي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل محطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، ورمزًا لاستعادة الإرادة الشعبية وحماية كيان الدولة في واحدة من أدق اللحظات التي مرت بها مصر.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو جسدت وعي المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم، بعدما نجحوا في تصحيح المسار واستعادة الدولة الوطنية من مخاطر التفكك، مشيرًا إلى أن هذه الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت تحولًا تاريخيًا أعاد صياغة مستقبل البلاد على أسس من الاستقرار والبناء.

ولفت روفائيل، أن ما تحقق منذ انطلاق الثورة لم يقتصر على استعادة الأمن والاستقرار فقط، بل امتد ليشمل إطلاق مسار شامل للتنمية وبناء دولة عصرية حديثة، تعتمد على التخطيط العلمي وتطوير مؤسساتها، وهو ما انعكس بوضوح في تنفيذ مشروعات قومية كبرى غيرت ملامح البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية.

انتصارًا واضحًا لإرادة الشعب المصري

وأشار روفائيل، إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت انتصارًا واضحًا لإرادة الشعب المصري، ورسخت مفهوم الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الشعب المصري أثبت وعيًا استثنائيًا حينما اصطف لحماية دولته وهويته الوطنية من أي محاولات تستهدف النيل منها أو العبث بها.

وأشار روفائيل، إلى أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق تقدم ملموس على المستويين الاقتصادي والخدمي، من خلال تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية وتعزيز حضورها في مختلف القضايا الإقليمية.

وشدد روفائيل، على أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو يتطلب استمرار التماسك الوطني، ودعم جهود التنمية والإنتاج، وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك اليوم من الإرادة والقدرات ما يؤهلها لمواصلة مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.