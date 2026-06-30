قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات
الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه
في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو
الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً
أبو العينين : أزمة مضيق هرمز فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة
ريال مدريد يجهز عرضا قياسيا لضم أوليس.. والصفقة قد تتجاوز انتقال نيمار
عبد المجيد محمود : 30 يونيو ثورة استرداد وطن اختطفه الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي : ذكرى ثورة 30 يونيو أعادت بناء الدولة واستعادت الإرادة الوطنية

المستشار مايكل روفائيل
المستشار مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

تقدم حزب مصر القومي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل محطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، ورمزًا لاستعادة الإرادة الشعبية وحماية كيان الدولة في واحدة من أدق اللحظات التي مرت بها مصر.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو جسدت وعي المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم، بعدما نجحوا في تصحيح المسار واستعادة الدولة الوطنية من مخاطر التفكك، مشيرًا إلى أن هذه الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت تحولًا تاريخيًا أعاد صياغة مستقبل البلاد على أسس من الاستقرار والبناء.

ولفت روفائيل، أن ما تحقق منذ انطلاق الثورة لم يقتصر على استعادة الأمن والاستقرار فقط، بل امتد ليشمل إطلاق مسار شامل للتنمية وبناء دولة عصرية حديثة، تعتمد على التخطيط العلمي وتطوير مؤسساتها، وهو ما انعكس بوضوح في تنفيذ مشروعات قومية كبرى غيرت ملامح البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية.

 انتصارًا واضحًا لإرادة الشعب المصري

وأشار روفائيل، إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت انتصارًا واضحًا لإرادة الشعب المصري، ورسخت مفهوم الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الشعب المصري أثبت وعيًا استثنائيًا حينما اصطف لحماية دولته وهويته الوطنية من أي محاولات تستهدف النيل منها أو العبث بها.

وأشار روفائيل، إلى أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق تقدم ملموس على المستويين الاقتصادي والخدمي، من خلال تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية وتعزيز حضورها في مختلف القضايا الإقليمية.

وشدد روفائيل،  على أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو يتطلب استمرار التماسك الوطني، ودعم جهود التنمية والإنتاج، وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك اليوم من الإرادة والقدرات ما يؤهلها لمواصلة مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مصر القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تواصل نشاطها الرياضي بصورة جديدة من الجيم

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الثانية والعشرين لعام 2026

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية"

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد