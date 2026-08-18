قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
وزيرة الإسكان تبحث مقترحات إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة
احتفالًا بالمولد النبوي.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يعقد عدة مجالس حديثية بمسجد الحسين
بدون صفارات إنذار.. جيش الاحتلال يطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدفا وهميا في زرعيت
إعلام عبري: إصابة 6 عمال بانفجار جسم مجهول قرب مستوطنة المطلة
عراقجي ينفي ضرب كردستان.. والزيدي يأمر بلجنة تحقيق في الهجوم على مكتب بارزاني
أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين
بعد توجيهات الرئيس.. إجراءات حاسمة لتنفيذ أحكام النفقة ومواجهة الممتنعين عن السداد
علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
رسامة 55 شمّاسًا جديدًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق | صور
زلزال شديد يضرب سومطرة غربي إندونيسيا بقوة 6.1 درجة
نشوى مصطفى تشيد بأخلاق شريف مدكور: قلبه مليان نور ومحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح يشعل المدرجات التركية.. 4 أسرار تكشف سر الانفجار البدني للنجم مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

لم يحتج محمد صلاح إلى الكثير من الوقت ليؤكد أن رحلته الجديدة في الملاعب التركية لن تكون عادية ففي ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، نجح قائد منتخب مصر في لفت الأنظار، رغم مشاركته بديلاً خلال مواجهة قاسم باشا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في افتتاح منافسات الدوري التركي الممتاز.

بداية واعدة تخطف الأنظار

ورغم أن دقائق مشاركته كانت محدودة، فإن اللاعب المصري بدا مختلفا تمامًا تحركاته السريعة، وضغطه المستمر على المنافس، ورغبته الواضحة في استلام الكرة وصناعة الفرص، كلها مؤشرات دفعت الجماهير التركية إلى التساؤل كيف ظهر صلاح بهذه الجاهزية البدنية رغم انضمامه حديثًا إلى الفريق؟

 

تدريبات خاصة صنعت الفارق

السر الأول وراء هذا الظهور اللافت يعود إلى التزام صلاح ببرنامجه التدريبي خلال فترة الإجازة الصيفية.

فعلى الرغم من مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم ووصول الفراعنة إلى الدور ثمن النهائي، لم يمنح النجم المصري نفسه فرصة للابتعاد عن التدريبات، بل واصل تنفيذ برنامج بدني مكثف للحفاظ على لياقته وجاهزيته.

ويبدو أن تلك التدريبات الفردية ساعدته على تجاوز عقبة عدم المشاركة في فترة إعداد طويلة مع فريقه الجديد.

الانتقادات تحولت إلى وقود للنجاح

لم يكن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور قرارًا عاديًا بالنسبة للكثيرين، إذ تعرض اللاعب لانتقادات واسعة بعد اختياره خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

كما واجه صلاح خلال الموسم الماضي انتقادات أخرى بسبب تراجع مستواه الفني والبدني في بعض الفترات، وهو ما جعله يدخل هذه المرحلة بعقلية مختلفة، عنوانها الرد داخل الملعب وليس عبر التصريحات.

ويبدو أن تلك الانتقادات تحولت إلى مصدر إضافي للطاقة والدافع، وهو ما انعكس بوضوح على أدائه منذ اللحظة الأولى.

 

تحدي جديد في محطة أوروبية مختلفة

بعد تجارب ناجحة في سويسرا وإيطاليا وإنجلترا، قرر صلاح خوض مغامرة جديدة في الملاعب التركية.

وبالنسبة للاعب اعتاد المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية، فإن الانتقال إلى بيئة مختلفة يمثل تحديًا جديدًا وفرصة لإثبات أن عمر اللاعب لا يقاس بالسنوات، بل بالقدرة على التجدد والتطور.

ويبدو أن النجم المصري ينظر إلى هذه التجربة باعتبارها فصلًا جديدًا في مسيرته، وليس مجرد محطة أخيرة قبل الاعتزال.

 

الاحتراف السر الذي لا يتغير

على مدار سنوات طويلة، حافظ محمد صلاح على نمط حياة احترافي صارم، سواء فيما يتعلق بالتغذية أو النوم أو التدريبات أو الاستشفاء.

وأدرك اللاعب مبكرًا أن الحفاظ على المستوى الفني يبدأ من خارج الملعب، لذلك أصبح الالتزام جزءًا أساسيًا من شخصيته الرياضية.

وربما يكون هذا العامل هو السر الأهم وراء استمراره في تقديم مستويات مميزة رغم الضغوط البدنية التي تفرضها المنافسات الأوروبية والمشاركات الدولية.

 

اختبار أكبر ينتظر «الملك المصري»

نجح محمد صلاح في إرسال رسالة طمأنة إلى جماهير طرابزون سبور خلال ظهوره الأول، لكن الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد.

فالجماهير التركية تنتظر مواجهة فرينكفاروش المجري في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي قد تشهد الظهور الأول لصلاح في التشكيلة الأساسية.

وبين بداية مبشرة وطموحات لا تعرف الحدود، يبدو أن «الملك المصري» يستعد لكتابة فصل جديد من فصول التألق، في رحلة قد تحمل الكثير من المفاجآت داخل الملاعب التركية.

محمد صلاح طرابزون قميص طرابزون منتخب مصر قائد منتخب مصر الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

بالصور

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد