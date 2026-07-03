تتفوق على البيض والزبادي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة البارميزان؟

أصبح البروتين أحد أبرز العناصر الغذائية التي تحظى باهتمام متزايد، مع انتشار المنتجات المدعمة به، لكن خبراء تغذية كشفوا أن جبن البارميزان قد يكون من أغنى الأطعمة الطبيعية بالبروتين، متفوقًا على البيض والزبادي اليوناني من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة، مع ضرورة تناوله باعتدال بسبب احتوائه على الدهون المشبعة والصوديوم.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن 28 جرامًا) من جبن البارميزان الأصلي توفر 10 جرامات من البروتين، وهي كمية تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالبيض أو الزبادي اليوناني في نفس الكمية، كما تتجاوز البروتين الموجود في المقدار نفسه من جبن الشيدر.

ويُصنف البارميزان ضمن البروتينات الكاملة، لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

فوائد جبن البارميزان

وأكد خبراء التغذية أن البارميزان لا يقتصر على البروتين فقط، بل يتميز بعدة فوائد صحية، أبرزها:

ـ يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم، إذ توفر 320 مللي جرامًا، أي ما يقارب ربع الاحتياج اليومي للبالغين.

ـ يساهم في دعم صحة العظام والأسنان.

ـ يحتوي على أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعد في تعزيز صحة الأمعاء وتغذية البكتيريا النافعة.

ـ خالٍ من اللاكتوز، ما يجعله مناسبًا لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

لماذا يحتوي البارميزان على كل هذه الكمية من البروتين؟

ويرجع ذلك إلى طريقة تصنيعه، إذ يحتاج إنتاج أونصة واحدة من الجبن إلى كمية كبيرة من الحليب بعد إزالة معظم الماء منه، ما يؤدي إلى تركيز البروتين والعناصر الغذائية داخل الجبن.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

هل هناك مخاطر للإفراط في تناوله؟

ورغم فوائده الغذائية، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول البارميزان، لأنه يحتوي أيضًا على:

ـ حوالي 110 سعرات حرارية في الجرام الواحد.

ـ نحو 9 جرامات من الدهون، منها 5 جرامات دهون مشبعة.

ـ قرابة 180 مللي جرامًا من الصوديوم، وهو ما يمثل نسبة ملحوظة من الحد الأقصى الموصى به يوميًا.

وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

الكمية الموصى بها

ينصح الخبراء بأن يكتفي البالغ السليم بتناول أونصة واحدة يوميًا من جبن البارميزان ضمن نظام غذائي متوازن، مع استشارة الطبيب في حال الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المزمنة التي تتطلب تقليل الدهون أو الصوديوم.

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

احرص على شراء النوع الأصلي

ويشدد المتخصصون على اختيار جبن البارميزان الأصلي، لأنه يخضع لمعايير إنتاج صارمة في إيطاليا ويُعتق لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، ما يمنحه قيمة غذائية أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى التي تُباع تحت اسم "بارميزان" دون الالتزام بنفس معايير التصنيع.

ويؤكد الخبراء أن البارميزان يمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي، لكنه لا يُعد بديلًا وحيدًا لمصادر البروتين الأخرى، بل يُفضل التنويع بين اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان للحصول على نظام غذائي متوازن.