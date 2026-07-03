زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

واصل سعر الذهب ارتفاعه في السوق خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع صعود الأسعار في الأسواق العالمية، حيث زاد سعر جرام الذهب بواقع 90 جنيهاً، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 مستويات 5925 جنيهاً (حوالي 121 دولاراً)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب مستويات 47400 جنيه (حوالي 965 دولاراً).



ويعد المعدن الأصفر وسيلة ادخار آمنة للمصريين، خصوصاً في ظل عدم استقرار سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من جاذبية سعر الذهب كملاذ آمن يحافظ على قيمة المدخرات.



ارتفاع سعر الذهب

وجاء هذا الصعود مدعوماً بارتفاع سعر الذهب عالمياً بأكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم، ليتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في أعقاب صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

أسعار الذهب في مصر الآن

صعد سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بقيم متفاوتة حسب العيار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 6771.5 جنيهاً للبيع، و6697 جنيهاً للشراء، بارتفاع 103 جنيهات مقارنة بالأسعار الصباحية.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 6207.25 جنيهاً للبيع، و6139 جنيهاً للشراء، بزيادة 94 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21: سجل 5925 جنيهاً للبيع، و5860 جنيهاً للشراء، بارتفاع 90 جنيهاً (الأكثر تداولاً).

سعر الذهب عيار 18: بلغ 5079 جنيهاً للبيع، و5023 جنيهاً للشراء، بزيادة 77 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14: سجل 3950 جنيهاً للبيع، و3907 جنيهات للشراء، بارتفاع 60 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 12: بلغ 3386 جنيهاً للبيع، و3349 جنيهاً للشراء، بزيادة 53 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 9: سجل 2539 جنيهاً للبيع، و2512 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب: قفز بواقع 720 جنيهاً ليصل إلى 47400 جنيه للبيع، و46880 جنيهاً للشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جنيهات (عيار 24): بلغت 35045 جنيهاً.

وكان سعر الجنيه الذهب قفز بقيمة 2200 جنيه من أدنى سعر سجله الأيام الماضية ، فيما زاد سعر عيار 21 بنحو 275 جنيها.



الأسعار العالمية للذهب وتأثيرها على السوق المحلي

ارتفع سعر الذهب عالمياً بأكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.53% أو ما يعادل 63 دولاراً وصولاً إلى مستويات 4185 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق المصري، حيث تزامن الصعود المحلي مع الموجة العالمية.

مجلس الذهب العالمي يتوقع استمرار الصعود

في تطور يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء المعدن النفيس، كشف مجلس الذهب العالمي، للمرة الأولى، عن تقدير سعري مباشر لتحركات سعر الذهب حتى نهاية عام 2026، في تحول لافت عن منهجه المعتاد في إصدار التوقعات.



وأوضح المجلس أن سعر الذهب مرشح للتداول بالقرب من مستوى 4100 دولار للأوقية خلال الفترة المتبقية من العام، مستنداً إلى استمرار مجموعة من العوامل التي تدعم السوق، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، ومسار أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وأشار المجلس إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيكون مرحلة مهمة في تحديد اتجاهات سعر الذهب، مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية.



وأكد التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مجلس الذهب العالمي مستوى سعرياً مستهدفاً بشكل مباشر، بعدما اكتفى في تقاريره السابقة بعرض سيناريوهات متعددة لتحركات الأسعار دون الإشارة إلى رقم محدد، وهو ما يعكس ثقته في قدرة سعر الذهب على الاحتفاظ بمكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة، واستمرار تداوله بالقرب من مستوياته القياسية خلال الفترة المقبلة.

العوامل المؤثرة في تحركات سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب بمجموعة من العوامل المتشابكة التي تتحكم في مساره صعوداً وهبوطاً، وأبرزها:

حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

الأزمات السياسية والاقتصادية التي تزيد من الإقبال على الملاذات الآمنة.

الاحتياطيات الحكومية لدى البنوك المركزية وسياسات الشراء والبيع.

المضاربات في الأسواق المالية العالمية وصناديق التحوط.

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة المعلنة من البنوك المركزية الكبرى.

قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.

تكاليف التنقيب والتعدين التي تؤثر على المعروض.



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يُتوقع أن يواصل سعر الذهب تحركاته الصاعدة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستكون العامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسار سعر الذهب.

وإذا أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم، فقد يدفع ذلك البنك الفيدرالي إلى تثبيت أو خفض الفائدة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، كما تظل مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز العوامل الهيكلية الداعمة لـ سعر الذهب، في ظل اتجاه عدد من الدول إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية، مما يوفر دعماً قوياً للأسعار على المدى الطويل.