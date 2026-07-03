تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارًا في أول تعاملات صباحية اليوم الجمعة 3-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 18

بلغ آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيهًا في المتوسط بمعظم الأعيرة الذهبية على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب 6825 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6657 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيها للشراء و 5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4992 جنيها للشراء و 4907 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و 45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4112 دولار للشراء و 4111 دولار للبيع.

عوامل تسعير الذهب

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة المعدن النفيس. كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار.

وتتأثر الأسعار أيضًا بحجم العرض والطلب داخل السوق، سواء على المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، إضافة إلى قيمة المصنعية والدمغة والضرائب التي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

كما تنعكس التطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الأسواق العالمية، على أسعار الذهب، إلى جانب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر في أوقات التوترات والأزمات باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتغيرات السوق.