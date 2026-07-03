ورشة عمل متخصصة لربط المعلوماتية الحيوية بالتطبيقات المعملية في طب عين شمس

ينظم مركز العلوم التطبيقية والانتقالية (TASH) بكلية الطب، جامعة عين شمس، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان:

"من التسلسل إلى المعمل: ورشة عمل في المعلوماتية الحيوية والمختبرات الجزيئية لسد الفجوة بين المعلوماتية الحيوية لفيروس SARS-CoV-2 والتعبير الجيني المعملي"

Bridging the Gap: SARS-CoV-2 Bioinformatics & Gene Expression

From Sequence to Bench: A Bioinformatics & Molecular Lab Workshop.

وتستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من مختلف كليات الجامعة، مع اهتمام خاص بالمتخصصين في مجالات الميكروبيولوجيا، والفيروسات، والمناعة، مع الترحيب كذلك بالباحثين المهتمين بتطبيقات المعلوماتية الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي من مختلف التخصصات.

وتُعقد الورشة على مدار ثلاثة أيام من ٥ حتى ٧ يوليو الجارى بمقر مركز TASH بكلية الطب، وتتضمن أربع وحدات تدريبية رئيسية وست جلسات عملية تطبيقية، تقدم للمشاركين تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحليل الحاسوبي للبيانات البيولوجية والتطبيقات المعملية الحديثة، بدءًا من استكشاف قواعد البيانات الجينومية والنسخية وتحليلها، وصولًا إلى تنفيذ تقنيات RT-qPCR وتحليل نتائج التعبير الجيني.

ويتناول البرنامج العلمي للورشة ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أساسيات المعلوماتية الحيوية وتحليل جينوم SARS-CoV-2 والطفرات والمتحورات، وتحليل بيانات GEO باستخدام قواعد البيانات العالمية وأدوات التحليل الحيوي، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخلاص الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وتصميم البادئات، وإجراء تفاعل RT-qPCR اللحظى و التحليل الكمي النسبى .

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من استخدام قواعد البيانات الحيوية العالمية بكفاءة، وتحليل الطفرات ذات الأهمية السريرية، وتنفيذ خطوات المسار المعملي ، إلى جانب تصميم مشروعات بحثية متكاملة تجمع بين الاكتشاف الحاسوبي والتحقق المعملي، بما يسهم في دعم جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية في المجالات الطبية والحيوية.

وفي ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة إتمام معتمدة، إلى جانب اختبار تقييمي بعدي، وإتاحة الانضمام إلى شبكة خريجي الورشة، والاستفادة من الموارد التعليمية الإلكترونية التي يوفرها المركز.

التسجيل والتواصل:

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- الموقع الإلكتروني: https://med.asu.edu.eg/home/en/tash/

- رابط التسجيل: https://forms.gle/yyvvEpUAubrYv2Rd8

ونظرًا لمحدودية عدد الأماكن، يدعو مركز TASH الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل لضمان حجز مقاعدهم بالورشة.