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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"سمارت تك" 5 شهادات في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني ببرنامج واحد في جامعة عين شمس

"سمارت تك" 5 شهادات في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني
"سمارت تك" 5 شهادات في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن إطلاق مسار "التكنولوجيا الذكية SmartTech" ضمن مشروع STEP UP، وهو برنامج تدريبي متكامل يضم ستة مجالات تقنية رئيسية في حزمة واحدة، تشمل الذكاء الإصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، وأنظمة ERP المتقدمة، بهدف تأهيل المشاركين لسوق العمل من أول يوم عبر تدريب عملي وليس مجرد محاضرات نظرية.

ويتكون البرنامج من خمس شهادات معتمدة دولياً من نوع Micro-Credential، يمكن للمشارك أن يحصل عليها كل على حدة أو يكملها جميعاً، وتشمل البرمجة للمحترفين، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، وأنظمة البيانات والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، وتخطيط موارد المؤسسات ERP، ليصبح المتدرب على دراية شاملة بأحدث أدوات العصر الرقمي.

حيث يركز البرنامج على المشاريع الحقيقية والتدريب العملي تحت إشراف خبراء أكاديميين ومتخصصين من الصناعة، مما يمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل المحلي والدولي، حيث يمكنهم التوجه لمهن مطلوبة مثل مطور برمجيات، وأخصائي أمن سيبراني، ومهندس سحابة، ومحلل بيانات، ومستشار ERP، وغيرها من المجالات الواعدة.

وجدير بالذكر أن المسار مفتوح لكل المهتمين بمجالات التكنولوجيا والراغبين في بناء مستقبل مهني قوي، سواء كانوا حديثي التخرج أو محترفين يرغبون في تطوير مهاراتهم، فالبرنامج يمنحهم شهادات معترف بها فعلياً في سوق العمل، وتدريباً عملياً يؤهلهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي بثقة وكفاءة.

جامعة عين شمس الذكاء الإصطناعي الأمن السيبراني

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