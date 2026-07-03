من أجل منتخب مصر… مونوريل شرق النيل يمد ساعات التشغيل لخدمة الجماهير

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تشغيل استثنائي ومجاني لمونوريل شرق النيل يوم الجمعة 3 يوليو 2026، تيسيراً لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين Fan Zone بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم 2026.



ويستمر التشغيل كالمعتاد من الساعة 6 صباحاً حتى 9 مساءً لجميع المواطنين على كامل مسار مونوريل شرق النيل.

على أن يتم مد التشغيل استثنائياً من الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحاً من محطة المستثمرين حتى محطة R2 فقط.

ويكون التشغيل الاستثنائي مجاناً لحاملي QR Code فقط، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المحطات والقطارات واتباع إرشادات فرق التشغيل.

كل الدعم لمنتخب مصر أمام أستراليا.