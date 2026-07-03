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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتفقد قناطر إدفينا على فرع رشيد لمتابعة كفاءة التشغيل

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قناطر إدفينا على فرع رشيد، ضمن جولته الميدانية بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، اليوم الجمعة الموافق ٣-٧-٢٠٢٦ لمتابعة كفاءة التشغيل وجاهزية المنشأ.


وتأتي الزيارة بعد نهو المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا، والتي شملت صيانة البوابات العلوية، وأوناش الموازنات، وماكينات الديزل، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية، ورفع كفاءة عناصر التشغيل بالقنطرة.

ووجه الدكتور سويلم بالتأكد من عمل جميع البوابات بكفاءة، واستمرار المرور الفني الدوري على القناطر، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية للحفاظ على كفاءة المنشأ ودوره في تنظيم التصرفات المائية على فرع رشيد بما يمكن من امرار التصرفات الزائدة في حالات الطوارئ كأحد عناصر إدارة منظومة الموارد المائية المصرية .

كما وجه بإعداد مخطط كامل لمنطقة قناطر إدفينا لتعظيم الاستفادة منها، وسرعة نهو إعداد البروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة كفر الشيخ، وهيئة الثروة السمكية، لتنفيذ مجرى ملاحي خلف قناطر إدفينا. 

الدكتور هاني سويلم قناطر إدفينا البحيرة وكفر الشيخ التشغيل المرحلة الثانية مشروع تأهيل قناطر إدفينا

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