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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

واصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة، بتفقد محطات العطف على فرع رشيد ونهاية ترعة ساحل مرقص بمركز المحمودية.

واطلع الدكتور سويلم على موقف تشغيل المحطات التابعة لأجهزة الميكانيكا والكهرباء، وكفاءة الوحدات العاملة، وجاهزية وحدات الطوارئ، موجهًا بسرعة نهو أعمال العمرات لعدد ٢ وحدة، ورفع درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية خلال موسم أقصى الاحتياجات (موسم الصيف والاستهلاك المرتفع).

سرعة إنهاء كافة أعمال التطهيرات بهندسة ري المحمودية

كما وجه مدير عام إدارة ري البحيرة بسرعة إنهاء كافة أعمال التطهيرات بهندسة ري المحمودية، واتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة حيال المقاول المتعثر، مع موافاة الوزارة بمتابعة مصورة لأعمال تجريف مصرف كفر الحمايدة ونقل الناتج.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار الصيانة الوقائية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية، بما يضمن كفاءة تشغيل المنشآت الداعمة لإدارة المياه بمحافظة البحيرة. 

الدكتور هاني سويلم البحيرة محطات العطف فرع رشيد المحمودية أجهزة الميكانيكا والكهرباء

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