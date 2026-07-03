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خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة

وزارة الري
وزارة الري
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في مستهل جولته الميدانية بمحافظة البحيرة، لمتابعة جاهزية منظومة الري والصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، وضمان كفاءة إدارة وتوزيع المياه ووصولها إلى نهايات الترع.

وتناول اللقاء التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة المجاري المائية، وإزالة أي معوقات أو تراكمات للقمامة والمخلفات ونواتج التطهير والتكريك قد تؤثر على انتظام التصرفات المائية.

نقل نواتج التطهير والتكريك التاريخية ووضع خطة زمنية خلال عام للانتهاء من الرفع


ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع محافظة البحيرة لنقل نواتج التطهير والتكريك التاريخية على الفور ووضع خطة زمنية خلال عام للانتهاء من الرفع، مع توفير قيام اجهزة المحافظة بتوفير سيارات بشكل عاجل لنقل نواتج التطهير من مصرف إيتاي البارود، ومتابعة التعامل مع تراكمات القمامة التي تم رصدها ببعض المواقع، ومنها ترعة الهجارسة.


كما وجه باستمرار أعمال الصيانة على الرياح التوفيقي وتفقد سيادته موقع احدى صاحبات حجز الحشائش العائمة علي الرياح التوفيقي، وأعمال تجريف ترعة ساحل مرقص التي يتم تنفيذها بتمويل من القرض البنك الألماني للتعمير، وأكد سيادته علي اهمية التعاون مع المحافظة في ملف تشجير الترع، وأشار إلي أعمال اللجنة المشكلة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحديد الأنواع المناسبة للزراعة على جسور الترع، وبما يتكامل مع أعمال التأهيل والتبطين.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحفيز العاملين المتميزين بالمواقع الميدانية من خلال مكافآت التميز، الغير اعتيادي تقديرًا لجهودهم في تشغيل وصيانة المنظومة المائية على الأرض.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن نهاية الرياح البحيري تمثل نقطة مهمة في منظومة الري بالمحافظة، باعتبارها من المواقع الرئيسية لمتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع وخدمة مساحات زراعية واسعة بمركز إيتاي البارود والمناطق المجاورة.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة المجاري المائية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام التصرفات المائية، بما يدعم استقرار منظومة الري وخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد عدد من المواقع الحيوية بمنظومة الري والصرف بمحافظة البحيرة، وفي مقدمتها نهاية الرياح البحيري بمركز إيتاي البارود، إلى جانب متابعة محطات الميكانيكا والكهرباء، وقناطر إدفينا، ثم أعمال حماية الشواطئ وتدعيم حائط رشيد بمحافظة كفر الشيخ.

وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، خاصة الحوكمة والإدارة الذكية وتأهيل البنية التحتية، من خلال المتابعة الميدانية المنتظمة ورفع درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمنظومة المائية خلال الموسم الصيفي.

وزير الري وزارة الري منظومة الري

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