جامعة عين شمس تطلق برنامجًا نوعيًا لتأهيل متطوعي المرصد المجتمعي والهلال الأحمر

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل متطوعي المرصد المجتمعي والهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية قدرات الشباب، وإعداد كوادر طلابية قادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي البرنامج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والهلال الأحمر المصري، واستكمالًا لجهود الجامعة في إطلاق المرصد المجتمعي كمنصة علمية لرصد الظواهر والقضايا المجتمعية وتحليلها، وإعداد كوادر شبابية قادرة على تحويل نتائج الرصد إلى مبادرات وبرامج تنموية تحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا.

وشهدت فعاليات البرنامج حضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة بجامعة عين شمس والمشرف على أعمال المرصد المجتمعي، والدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، والاستاذ محمود جمال مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تضع خدمة المجتمع والعمل التطوعي في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجامعة تتبنى نموذجًا متكاملًا يربط بين المعرفة الأكاديمية والعمل الميداني، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والمهارة والقدرة على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وأوضحت أن المرصد المجتمعي يمثل إحدى الآليات العلمية المتطورة لرصد احتياجات المجتمع وقضاياه وتحليلها وفق منهجية علمية دقيقة، بما يدعم متخذي القرار في إعداد المبادرات والبرامج التنموية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع بصورة واقعية وفعالة، مؤكدة أن المرصد يعكس توجه جامعة عين شمس نحو الابتكار في خدمة المجتمع، من خلال توظيف البحث العلمي والعمل التطوعي لإحداث أثر تنموي مستدام.

وأضافت أن الجامعة تحرص على أن يكون المرصد المجتمعي منصة متكاملة لا تقتصر على جمع البيانات، وإنما تمتد إلى تحليل الظواهر المجتمعية، وقياس أثرها، واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الهلال الأحمر المصري، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية تدعم تطوير الخدمات المجتمعية وتعزز الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكدت أن البرنامج التدريبي يمثل البداية الفعلية لإعداد فرق طلابية مؤهلة تمتلك المهارات البحثية والميدانية والإنسانية اللازمة للمشاركة في أعمال الرصد المجتمعي وتنفيذ المبادرات التطوعية، بما يرسخ ثقافة المشاركة الإيجابية، ويعزز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، داعية الطلاب إلى الاستفادة من فرص العمل التطوعي باعتباره مدرسة حقيقية لبناء الشخصية، وتنمية قيم العطاء، واكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن العمل التطوعي يمثل رسالة إنسانية وقيمة حضارية تعكس وعي الشباب وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، مستعرضة الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في مجالات الإغاثة والرعاية الصحية والاستجابة للأزمات والمبادرات المجتمعية، مشيرة إلى أن التطوع يسهم في تنمية المهارات القيادية والإنسانية لدى الشباب، وداعية الطلاب إلى الانضمام لفرق الهلال الأحمر والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والمبادرات الإنسانية.

واستعرضت الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق بجامعة عين شمس والمشرف على أعمال المرصد المجتمعي، رؤية المرصد ودوره في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول القضايا والظواهر المجتمعية، مؤكدة أن نجاح أي مبادرة مجتمعية يبدأ من الاعتماد على معلومات دقيقة وتحليل علمي للواقع، بما يضمن توجيه الجهود إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر أثر مجتمعي ممكن.

وأضافت أن المرصد يسهم في إعداد تقارير ومؤشرات مجتمعية تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في توجيه المبادرات التنموية وقياس أثرها، مؤكدة أن مشاركة الطلاب في أعمال المرصد تمثل تجربة تطبيقية ثرية تسهم في صقل مهاراتهم البحثية والميدانية، وتعزز قدرتهم على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتحدثت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، عن الأسس العلمية لإعداد الدراسات الميدانية، موضحة أهمية تصميم الاستبيانات وفق منهجية بحثية دقيقة، وآليات جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج بصورة علمية، بما يضمن الوصول إلى مؤشرات واقعية يمكن الاستناد إليها في إعداد الخطط والمبادرات المجتمعية، مؤكدة أن جودة البيانات تمثل حجر الأساس في نجاح الدراسات وتحقيق أهداف المرصد المجتمعي.

وقدم محمود جمال، مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، عرضًا حول منظومة التطوع داخل الهلال الأحمر المصري، تناول خلاله آليات الانضمام لفرق المتطوعين، وأهمية الالتزام بمدونة السلوك، والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها المتطوع، إلى جانب استعراض فرص المشاركة في المبادرات والأنشطة الإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري على مدار العام.

واختُتمت فعاليات البرنامج بحوار مفتوح مع الطلاب، تم خلاله الرد على استفساراتهم حول آليات التطوع، وأدوار المتطوعين داخل المرصد المجتمعي والهلال الأحمر المصري، والتأكيد على أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل لبناء كوادر شبابية تمتلك الوعي والمعرفة والمهارات اللازمة للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع.

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الشباب، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعظم الدور المجتمعي لجامعة عين شمس باعتبارها بيت خبرة وطنيًا يسهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع