وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين

أجرى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارة إلى دير سانت كاترين، اليوم الجمعة، وكان في استقباله مطران الدير الأنبا سيميون، ووكيل الدير الأب نيفون، حيث اصطحباه والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في جولة شملت عددًا من أبرز معالم الدير، من بينها كنيسة التجلي، وكنيسة الوادي المقدس، وشجرة العليقة، ومعرض الكنوز الأثرية الذي يضم مجموعة نادرة من الأيقونات والتحف الأثرية التي كانت تُستخدم في خدمة الدير.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل عن ما تم إنجازه من أعمال الترميم، والإجراءات الفنية المتبعة وفقًا لأحدث المعايير العلمية، وتاريخ الدير ومكوناته، ودوّن كلمة في سجل الزائرين بمعرض الأيقونات.

توجيه بسرعة انتهاء أعمال الترميم

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن صون هذا الموقع التراثي الفريد والحفاظ على قيمته التاريخية والدينية والإنسانية.

جدير بالذكر أن دير سانت كاترين، مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2002، ويُعد أحد أهم وأقدم الأديرة العاملة في العالم، حيث شُيد في القرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور جستنيان عند موقع الوادي المقدس الذي ارتبط بقصة نبي الله موسى- عليه السلام-.

ويضم الدير مجموعة فريدة من المعالم الأثرية والدينية، من بينها كنيسة التجلي، وكنيسة الوادي المقدس (العليقة)، ومكتبة تعد من أهم مكتبات المخطوطات في العالم وتضم آلاف المخطوطات النادرة بمختلف اللغات، إلى جانب المسجد الفاطمي الذي يجسد نموذجًا فريدًا للتعايش والتسامح الديني عبر العصور.



