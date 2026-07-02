شريف فتحي: طفرة في السياحة الفرنسية الوافدة.. والساحل الشمالي على خريطة منظمي الرحلات

في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران الفرنسية، من بينهم Der Tour، وClub Med، وAir Masters، وTravel Evasion، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

مؤشرات إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد السائحين

وأشار شريف فتحي، إلى أن السوق الفرنسي يشهد مؤشرات إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، لافتاً إلى أن الحركة السياحية الفرنسية لم تعد تتركز في الوجهات التقليدية بجنوب مصر في الأقصر وأسوان فحسب، وإنما امتدت بصورة متزايدة إلى عدد من الوجهات السياحية الأخرى، وفي مقدمتها الوجهات التي تطل على ساحل البحر الأحمر، بما يعكس تنامي اهتمام السائح الفرنسي بتنوع المنتج السياحي المصري.

كما أوضح الوزير أن الاجتماعات تناولت أيضاً سبل توسيع نطاق الحركة السياحية الفرنسية لتشمل وجهات جديدة، وفي مقدمتها الساحل الشمالي، إلى جانب زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مختلف الوجهات السياحية المصرية، من خلال الترويج لبرامج سياحية تجمع بين أكثر من نمط سياحي في الرحلة الواحدة، مثل المزج بين السياحة الشاطئية والثقافية، أو بين السياحة البيئية والشاطئية، بما يبرز ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي لا مثيل له.

كما أكد الوزير أنه تم الاتفاق، خلال هذه الاجتماعات، على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الفرنسيين لإطلاق حملات ترويجية مشتركة أكثر تأثيراً، تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطط وتوصيات من خلال لقاءات دورية، على أن يكون اللقاء المقبل على هامش المعرض السياحي الدولي IFTM Top Resa.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الفرنسية بما تشهده مصر من تطور في القطاع السياحي، مؤكدين ثقتهم في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية تنافسية.

كما أعرب ممثلو شركة Club Med عن تطلعهم للعودة للاستثمار والعمل في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وقد حضر هذه الاجتماعات الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

